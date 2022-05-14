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紐約市逾半車主未遵守換邊停車 7月起加強開罰

記者張晨／紐約報導
紐約市50%以上的車主沒有根據換邊停車規定移動車輛。(本報檔案照)
紐約市50%以上的車主沒有根據換邊停車規定移動車輛。(本報檔案照)

市清潔局新任局長蒂池(Jessica Tisch)日前在市議會預算聽證會上表示，當前紐約市有50%以上的車主沒有根據換邊停車規定移動車輛；今年7月，市府將全面恢復街道清掃，這意味著換邊停車(Alternate Side Parking)違規者將被開出罰單。

蒂池表示，導致逾半數車主不肯換邊停車的部分原因，是由於前市長白思豪(Bill de Blasio)在新冠疫情爆發後修改了規定，司機每周只需要挪車一天，而不是正常的兩天；如今司機似乎習慣了這種僥倖心理，選擇了「偶爾的」停車罰單。

「人們已經習慣待在家中，而非像疫情前一樣去挪車，甚至一些人已經將偶爾得到的罰單納入了生活或生意成本中。」蒂池說，但這卻最大程度阻礙了市府的清潔工作，導致清掃車無法正常運作，馬路的清潔度不斷下降。

蒂池說，她同意紐約人的看法，認為現在的紐約比疫情前要髒很多，這是不可接受的；她說，市長亞當斯正積極解決這個問題，從7月5日起，全市的街道清掃工作將全面升級，大型清潔車將更頻繁出動，所以對於換邊停車的要求也會提高。

她指出，這也意味著不但交通警察會開出更多違規停車罰單，市清潔局也會從旁協助，對未挪車的司機開出「比以往更多的罰單」，提醒司機留意。

蒂池還表示，從今年夏天開始，紐約人將看到一個新的微型清掃車隊，在冬天也可以用來剷雪，其餘時間將全年進行街道清潔和維護全市日益擴大的單車道。

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