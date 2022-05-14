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紐約客談／百萬人死亡 預示抗疫曙光

紐約客談

美國新冠肺炎死亡人數終於突破100萬人，但從正面的方向看，死亡人數越多，也意味著疫情終於可能快結束了，至少從紐約市的經驗來看，暫時可以說明這一點。

目前全市疫情升溫，但五區中唯有布朗士區疫情不重，目前每10萬人的感染人數為140.18，是全市五區中唯一低於200的區；相比之下，在此前幾輪疫情中染疫、住院、死亡人數較少的曼哈頓，每10萬人感染人數達到328.48，已經成為疫情中心；皇后區為257.25，布碌崙和史泰登島分別為228.88和252.19。

布朗士區為何一枝獨秀？原因無他，正因布朗士區在此前幾輪疫情中情況最糟，很多抵擋不住病毒侵襲的高危人群去世，而民眾也大多因感染新冠而自然免疫；該區死亡人數在全美各郡中排在第十，累計病例數則排在全美第20；若按每10萬人的死亡人數，布朗士區為546人，均高於其他四區；同時，布朗士區每10萬人的住院人數為2467人，也是全市五區中最高。

如今的布朗士區已經贏得更快走出疫情的有利地位，這是以成百上千高危人群的生命為代價換來的，是社會達爾文主義的勝利；同樣的，美國也正在這條結束疫情的路上飛奔：死亡100萬人，已經可以看到隧道口的光亮了；一波又一波死亡之後，社會達爾文主義的「抗疫」就一定是勝利的。

當然，布朗士區也不應掉以輕心；畢竟，新冠抗體只能持續一段時間，本輪疫情和上輪疫情間隔時間不長，上輪疫情產生的抗體仍在有效期內，現在仍然有用，將來卻未必；而且，病毒變異的方向是隨機的，仍需小心提防。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

疫情 布朗士 布碌崙

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