醫生提醒 躲避疫情也須謹防慢性病

仁德醫生集團在法拉盛舉辦醫療講座，陳海虹醫生提醒預防慢性病。(記者鄭怡嫣／攝影)

新冠新變種病毒一波波來襲，仁德醫生集團醫師陳海虹日前在法拉盛舉辦的醫療講座中提醒民眾，疫情 期間防疫很重要，不得鬆懈，但與此同時，謹防慢性病對健康也很關鍵，仍需定期複診與篩檢 ，不要「自認感覺很好」。

在高血壓 相關的華人社區醫療講座上，陳海虹表示，血壓是血液流動時衝擊血管壁所引起的壓力，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，140/90mmHg就是高血壓，是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病、眼疾等重大慢性病的共同危險因子。

陳海虹還說，「定期量測血壓」掌握血壓狀況，是做好血壓管理的關鍵，疫情之前，她曾有一個病人血壓與血糖控制得不算好，病人在疫情期間由於擔心染疫，一直推說「感覺很好」，也未在家中測量血壓，2021年初，他的血壓已經升到180mmHg，增加了血壓藥後還來不及再次復診，就因為急性心力衰竭去了急診室，住了數天醫院方才康復，「醫生有時候看事情的角度和病人不一樣， 一定需要定期複診與篩檢」。

有關保持正常血壓的飲食及運動健康，陳海虹則表示，注意盡量攝入低鹽及高纖維的食物，並做一些適合自己的運動，隨著年紀的增大，也切勿過分追求競技性的運動，可做一些舒展的有氧運動及力量運動。