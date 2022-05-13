州長霍楚：盡全力供應嬰兒奶 州檢察長：漲價違法

州長霍楚表示將全力解決嬰兒配方奶粉危機，圖為超市中數量十分有限的奶粉。(Getty Images)

面對嬰兒配方奶粉的供應短缺以及可能加劇，州長辦公室12日宣布，州衛生廳和紐約州的婦女嬰幼兒食品補助計畫(WIC)將加強對奶粉生產廠商、供應和運輸的監督與協調；WIC計畫將與廠家協調奶粉的供應，協助買不到奶粉的成員從其他渠道購買。

霍楚 州長說：「州府與聯邦機構密切合作，將盡一切可能幫助需要嬰兒奶粉的家庭。州府承諾保證每個新生兒都能獲得健康成長所需要的營養，將定期更新奶粉供應的訊息，每個家長和監護人都要善加利用。」

霍楚還對影響奶粉供應的囤積行為提出警告；州檢察長詹樂霞(Letitia James)也警告說，商店趁機哄抬價格為非法。

州衛生廳建議，有嬰兒的家庭應與婦產科診所和嬰兒醫療服務機構聯繫，請他們介紹應使用何種營養成分類似的嬰兒奶粉，而不是買幼兒奶粉來餵嬰兒。

受全國一家主要奶粉生產商今年初的召回和經濟收到供應鏈 的衝擊，嬰兒奶粉短缺成為全國性的問題，州議會的共和黨人要求霍楚政府採取行動；州參議員賽琳娜(Sue Serino)說：「家長不應因爲找不到嬰兒奶粉而產生恐懼，奶粉短缺和政府的不作為是不能接受的，各層級的合作夥伴都要承諾促進生產，州府必須立刻清除影響供應鏈的障礙，將衛生和價格合理的奶粉送到有需要的家庭手中。」

賽琳娜和達芬·喬丹 (Daphne Jordan)與馬杜奇(Mike Martucci)兩位共和黨州參議員提出解決奶粉短缺的建議，包括與食物供應站和慈善機構合作、開展廣泛的宣傳教育以幫助家長找到奶粉，以及敦促州農業廳和帝國開發公司推出有利於奶粉廠家擴大生產的刺激政策。

喬丹表示：「家長不應擔憂餵養嬰兒的問題，但在我的選區，奶粉貨架空蕩蕩，現在到了州府全力應對危機和找到解決方法的時候。」

州檢察長詹樂霞還提醒民眾防止商家加價；如遇到無理加價的商家，可隨時向有關部門舉報，網址：https://tinyurl.com/2p99cz9v，電話：(800)771-7755。