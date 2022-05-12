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皇后區中餐館前 高中生遭同窗槍傷

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區一名高中生在中餐館門前遭同窗開槍射傷。(視頻截圖)
皇后區一名高中生在中餐館門前遭同窗開槍射傷。(視頻截圖)

一位17歲的高中男生11日下午在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)一家中餐館門前被射傷左臂，市警表示已經抓獲嫌犯，二人在同一所高中上學。

根據警方消息，11日下午約1時40分左右，在艾姆赫斯特格蘭大道(Grand Ave.)一家名為「黃金餃」(Grand Dumpling)的中餐館門前，一位17歲的男學生被射傷左臂，之後他跑回案發地附近、他上學的瑪斯佩高中(Maspeth High School)求救，被送至艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)救治，無生命危險，他的女友也在醫院陪伴。

警方表示已抓獲與受害人同校的嫌犯，疑因發生爭執而向受害者開槍，作案後乘坐電動車，一路沿74街逃逸。

該校另一名學生佩樂茲(Isaiah Perez)表示，受害人是他的一位朋友，當時正前往健身房，案發時，他在學校二樓，警察封鎖了整棟樓，他看見受害人的女友在哭泣，還看到受害者被抬上擔架，手臂纏著紗布。

佩樂茲對受害人遭槍擊感到驚訝，因為「他不是會出去惹事的那一類學生」，但本學期開始，他與嫌犯之間確實有些「麻煩事」。

家長們也對槍擊案表示震驚，來接女兒放學的家長珍妮佛表示，這個街區通常治安很好，每個人都說要減少警力，但真的發生這種事時沒有警察，又該怎麼辦。

警察 中餐館 槍擊

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