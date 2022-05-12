7分局警民會議 聚焦政府樓治安

曼哈頓下東城市警7分局舉辦首場以政府樓居民為對象的警民會議。(記者張晨/攝影)

轄區包含部分曼哈頓 華埠的市警7分局，11日舉辦首場以所有政府樓 居民為對象的警民會議，邀請居民及周邊商住戶參與會議，就治安等警務工作存在的疑問進行溝通交流；曼哈頓地區檢察官 辦公室代表、市警服務第四區(Police Service Area 4)及政府樓部門主管(Chief of Housing)馬德雷(Jeffrey Maddrey)到場傾聽民意。

影音來源：記者張晨

馬德雷表示，從擔任社區事務處(Community Affairs Bureau)主管開始就一直致力於了解社區的真實所需，目前槍擊案猖獗，明白居住在其中居民的擔憂，追蹤政府樓內的犯罪活動也成為了工作重點。

7分局轄區包括拉瓜迪亞政府樓(LaGuardia Houses)、弗拉迪克政府樓(Vladick Houses)、哥佩斯政府樓(Gompers Houses)、巴魯克政府樓(Baruch Houses)、兩橋政府樓(Two Bridges Houses)、蘇域柏公園大廈(Seward Park Extension)以及羅格斯政府樓(Rutgers Houses)。

分管曼哈頓下城政府樓的市警服務第四區局長佩拉爾塔(Carlos Peralta)表示，因與檢察官辦公室合作頻繁，今年在逮捕後的控罪上有了明顯提高；明白民眾抱怨保釋法鬆懈，但就重罪而言已經有了非常大的改善。

七分局局長巴西亞(Luis Barcia)也就轄區犯罪數據進行了報告，他表示，過去28天中槍劫案數量最多，從去年同期的四起上升至今年的11起，同比上升175%；緊隨其後的是重罪攻擊，過去28天共發生22起，比去年同期的14起上升了57.1%。

但巴西亞也指出，28天內共計拘捕52次，比去年同期的拘捕率上漲了83%；交通事故所有增多，全月共發生50起，導致16人受傷，其中包括五起醉酒駕車，提醒民眾注意交通安全。