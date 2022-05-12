109分局警民會 新局長首露面 關注街頭犯罪以及民生質量

市警109分局新任局長11日首次在警民會議上與法拉盛民眾見面。(記者鄭怡嫣/攝影)

轄管皇后區法拉盛 的1市警109分局11日晚召開月度警民會議，新局長、副督察(Deputy Inspector)霍爾(Louron E. Hall)首次與社區民眾會面，他表示將重點關注街頭犯罪及社區民生質量，打擊飆升的法拉盛整體犯罪率。

109分局前局長歐康納(John O'Connell)調任市警曼哈頓中城北區分局局長後、109分局迎來新局長霍爾，他曾是皇后區中西部104分局和南部100分局的局長，有20年從警經驗。

霍爾在2002年加入警隊，曾在曼哈頓哈林區32分局，布碌崙(布魯克林)東北部73分局、皇冠高地77分局，以及皇后區新鮮草原107分局和洛克威100分局任職，一路從緝毒警探、警佐(Sergeant)、警官(Captain)升任副警察。

上任第三天的霍爾表示，這是他首次在主要人口為亞裔 的社區就任局長，但此前在104分局期間，也有不小比例的亞裔人口及社區機構，許多安全議題也相近，相信可以將此前的經驗及策略，很快應用到109分局的工作。

霍爾表示，法拉盛的犯罪率正在飆升，降低整體犯罪率是重中之重，除了加強社區的安全教育，例如告知民眾最近屢見的犯案模式、近來報案頗多的身分盜竊手法等，還要加強治理街頭犯罪(street crime)，將在犯罪重災街區、例如常被竊賊及扒手光顧的街群及商店部署更多人手，分析重竊、搶劫、入室盜竊的作案地點及時間，更有針對性地部署警員。

社區生活質量是霍爾整治的另一大關鍵，他說， 非法停車、噪音、飆車等現象，嚴重影響社區居民生活，在任職104分局期間，該轄區的311投訴電話是全市最多的，其中75%的311電話有關於社區裡的擾民派對；為此，他曾專門遣派兩名警員，處理與派對有關的問題。

霍爾說，在109分局，他也會根據311的投訴等，分析影響生活質量的治安及民生議題，並據此進行相關的警力部署。