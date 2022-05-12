曼哈頓檢察官促州議會立法　豁免性交易受害人

曼哈頓地區檢察官白艾榮敦促州議會立法豁免性交易的受害人和證人，以鼓勵他們舉報犯罪。(歐新社)

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)11日表示，他要求州議會通過法案，以便為性工作者提供豁免，任何性交易的受害人和證人都可得到豁免，以鼓勵他們舉報犯罪。

白艾榮說：「如果性交易的倖存者和證人敢於舉報犯罪，紐約就會更安全。但一些參與性交易的人對舉報犯罪往往是猶豫不決，因為害怕會被懲處賣淫。但她們默不做聲並不能保護我們，而只會保護犯罪肇事者，因為倖存者和證人不敢舉報他們。」

州眾議員高瑞德(Richard Gottfried)和參議員賽普維達(Luis Sepúlveda)提出的法案規定，參與賣淫的部分人如果作為受害人或證人，並且舉報犯罪或是協助調查，就可豁免不被起訴。

性工作者勞拉·穆倫(Laura Mullen)說，她2016年被長島 MS 13幫派的成員強暴，「當時他們用刀和斧頭對著我的喉嚨。那天的創傷我至今仍擺脫不掉」。她表示，她的經歷許多性工作者和性交易的受害人都曾有過，但她不敢向警方舉報，擔心自己會被控罪。穆倫說：「那天被強暴後，以前天天走的路不敢走了，我不敢找警察 說出實情，怕他們指控我賣淫。」

如今穆倫是長島維權組織「倖存者諮詢理事會」的共同創始人，她和其他維權人士10日來到州府奧伯尼，敦促州議會通過法案，只要性工作者和性交易的受害人舉報犯罪並且接受治療，就可得到豁免不被起訴。

維權人士表示，如果沒有豁免，性工作者和性交易的受害人站出來舉報，就可能會被拘捕、騷擾和受到歧視。穆倫說：「她們想說出真相，但擔心得不到保護。性工作者和性交易的受害人只要得到豁免，就不會留下案底，洗手後可重新開始新生活。」

豁免性工作者不被起訴的法案在參議會的委員會被擱置數年，如今在加快步伐過關的程序中，提案人賽普維達表示，他對法案的通過充滿希望。

「性工作者非罪化」組織的律師瑞貝卡·克萊瑞(Rebecca Cleary)認為，法案也將使執法人員受益，證人更可能向他們提供有價值的訊息。