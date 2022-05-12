曼哈頓檢察官促州議會立法 豁免性交易受害人
曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)11日表示，他要求州議會通過法案，以便為性工作者提供豁免，任何性交易的受害人和證人都可得到豁免，以鼓勵他們舉報犯罪。
白艾榮說：「如果性交易的倖存者和證人敢於舉報犯罪，紐約就會更安全。但一些參與性交易的人對舉報犯罪往往是猶豫不決，因為害怕會被懲處賣淫。但她們默不做聲並不能保護我們，而只會保護犯罪肇事者，因為倖存者和證人不敢舉報他們。」
州眾議員高瑞德(Richard Gottfried)和參議員賽普維達(Luis Sepúlveda)提出的法案規定，參與賣淫的部分人如果作為受害人或證人，並且舉報犯罪或是協助調查，就可豁免不被起訴。
性工作者勞拉·穆倫(Laura Mullen)說，她2016年被長島MS 13幫派的成員強暴，「當時他們用刀和斧頭對著我的喉嚨。那天的創傷我至今仍擺脫不掉」。她表示，她的經歷許多性工作者和性交易的受害人都曾有過，但她不敢向警方舉報，擔心自己會被控罪。穆倫說：「那天被強暴後，以前天天走的路不敢走了，我不敢找警察說出實情，怕他們指控我賣淫。」
如今穆倫是長島維權組織「倖存者諮詢理事會」的共同創始人，她和其他維權人士10日來到州府奧伯尼，敦促州議會通過法案，只要性工作者和性交易的受害人舉報犯罪並且接受治療，就可得到豁免不被起訴。
維權人士表示，如果沒有豁免，性工作者和性交易的受害人站出來舉報，就可能會被拘捕、騷擾和受到歧視。穆倫說：「她們想說出真相，但擔心得不到保護。性工作者和性交易的受害人只要得到豁免，就不會留下案底，洗手後可重新開始新生活。」
豁免性工作者不被起訴的法案在參議會的委員會被擱置數年，如今在加快步伐過關的程序中，提案人賽普維達表示，他對法案的通過充滿希望。
「性工作者非罪化」組織的律師瑞貝卡·克萊瑞(Rebecca Cleary)認為，法案也將使執法人員受益，證人更可能向他們提供有價值的訊息。
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