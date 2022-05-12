控槍無能？紐約打擊幽靈槍 亞當斯籲加強外州管控

紐約市長亞當斯(左一)回應「控槍無能」指責，稱需各界協同配合。(市警提供)

紐約市 今年共查繳2600把非法槍枝，其中前四個月繳獲了200支幽靈槍；市長亞當斯 (Eric Adams)11日在市警總局召開記者會，呼籲聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，簡稱ATF)協助調查外州幽靈槍枝配件公司，並加強司法系統管控。

亞當斯和西維爾呼籲ATF吊銷內華達州(Nevada)一家名為「Polymer80」的經營許可，因為根據市警幽靈槍小組調查，全市許多犯罪現場的槍枝部件都來自那裡。

西維爾說，幽靈槍是由零部件和組裝套件製成的，執法部門無法追踪這些槍枝的來源，是因為它們沒有序列號；今年前四個月，市警共繳獲了200支幽靈槍，比去年同期增加了314%。

ATF於2020年12月已對該公司發出了搜查令，調查是否因生產和銷售槍枝套件而違反了槍枝法；但該公司的網站上指出，這些套件不屬於聯邦對非法槍枝的定義。

亞當斯也對連日來頻發的槍擊 案件做出回應，他稱市警方因「無法遏止槍擊暴力」而受到了外界的不公指責，但這並非「單打獨鬥的戰爭」；他表示，如今許多槍擊案嫌犯「完全以無視和無懼的態度攜帶和使用槍枝，是我這輩子都沒有見過的事」。

他說，公共安全和司法系統密不可分，而解決辦法也「不僅僅是保釋改革」，而是要各機構之間的協同合作。

數據顯示，今年截至目前市警共查獲了2600把非法槍枝；亞當斯指出，而這只是執法者「在最後一關的掙扎努力」，非法槍枝的製造和嫌犯的快速釋放「阻礙了我們的整個行動」。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)則表示，今年迄今為止，全市的七大犯罪類別整體上升了41%，因重罪被捕的人數也創下21年來新高。

亞當斯回應外界指責他和市警打擊犯罪「無能」，「我真的很失望。」他說，因為根據市警的行動，紐約人現在應該生活在一個安全的城市，但很可惜，「因為一些合作夥伴的不作為，讓執法者背了鍋」。