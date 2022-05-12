疫苗效果欠佳 紐約市公校兒童接種令今秋難實行

紐約市兒童疫苗全面普及，還有很長的路要走。（取自紐約市公立醫院系統推特）

紐約市 針對公校 兒童的疫苗 強制令，預計今年秋季新學期尚不可能推行，具體原因同美國食品暨藥物管理局(FDA)還未完全批准針對16歲以下兒童的疫苗接種計畫，以及當前輝瑞(Pfizer)疫苗對12歲以下的兒童的效果不夠理想等因素有關。

即使紐約市公校教師早已被強制接種疫苗，參與病毒傳播風險較高課外活動(例如體育運動、合唱團等)的學生也被要求必須接種疫苗，且市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)都曾表示支持針對公校生的疫苗強制令，但專家認為這並不能代表紐約市很快就能落實。

主要原因在於，目前FDA尚未完全批准兒童新冠疫苗，且兒童疫苗的效果目前看來不盡如人意，所以即使輝瑞公司要求FDA在今年12月前，全面批准其生產的12歲至15歲兒童疫苗，但該公司目前仍沒有為其五歲至11歲兒童疫苗申請全面批准。

亞當斯的公校疫苗強制令也因此一推再推，他曾公開表示，只要FDA批准，他一定支持推行強制兒童接種疫苗；但當前的形勢使市長的政策推行時間線尚不明朗；上周五(6日)，亞當斯稱將在未來幾周內作出決定，並重申對兒童疫苗的支持立場不變，但會遵從專家團隊的建議。

此外，當前輝瑞兒童疫苗的防護力也令人失望。根據州衛生廳的研究，在年初的新冠變種病毒Omicron疫情中，輝瑞疫苗對兒童的預防感染效果只有12%，且只是對年齡較大的青少年和在預防住院治療上更有成效，「這是令人失望的，但並不讓人驚訝，因為這是一種針對早期變種病毒開發的疫苗。」州衛生廳官員羅森伯格(Eli Rosenberg)表示。

目前紐約市的小學生疫苗接種率不高，僅46%的五至12歲兒童完全接種了疫苗，相比於80%的13歲至17歲學生疫苗完全接種率來講，普及任務尚有很長的路要走；而且不同社區和族裔間的接種差距甚大，譬如亞裔五歲至12歲兒童的完全接種率高達99%，白人兒童僅為37%；曼哈頓兒童為84%，史泰登島只有21%。