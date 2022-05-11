我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

記者鄭怡嫣／紐約報導
受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)
受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

三位在法拉盛銀行開戶的華人，存入銀行的數千元至十幾萬元錢被冒名取走，在警局及銀行之間報案及追討數月無果，他們呼籲有類似經歷的受害者與之聯繫，共同尋求通過法律解決的途徑。

受害人之一、在餐館打工的張東旭，10日向本報記者表示，此前他在位於法拉盛緬街(Main St)39-01號的大通銀行(Chase Bank)開戶，今年1月，他去銀行存錢時被告知銀行卡已作廢，後經追查得知，有人曾致電銀行申請該卡的代理卡，後用代理卡在大通銀行小頸(Little Neck)支行修改了該銀行卡的密碼，並在1月3日至7日間，從他的帳戶上提走3萬6000元。

張東旭說，當時他與銀行反應時，銀行表示經調查，款項為他本人提取，並未開具被盜證明，而沒有盜竊證明，警局難以去銀行取證，他曾在109分局報案三次，但均無果。

另一位受害人吳先生表示，他也是在大通銀行緬街支行開的戶，去年7月他回中國期間，有人從他的帳戶提現三次，每次提5萬元，共損失15萬元，1月後他回到美國去銀行詢問，發現銀行卡已被註銷。

第三位受害人張輝表示，他同樣是在大通銀行緬街支行開的戶，去年7月，他的帳戶少了1000元，當時他去銀行交涉，銀行說會調查，他當時並未驚覺、將帳戶封鎖，後在兩周之內，又有人從他的帳戶提現數次，每次金額在800至2000元不等，受損總金額近6000元，最後一次為800元，提現地點分散在大通銀行新鮮草原(Fresh Meadow)、白石鎮(Whitestone)、大學點(College Point)。

張輝說，銀行退了最後一次的800元，但也表示經調查，帳戶款項為他本人所取，無法開具被盜證明，但身為Uber的網約車司機，張輝當時都在工作，且都有工作記錄與證明，並不可能為「本人所取」，之前他已在警局報案，但也是至今無果，目前，他已尋找律師以求解決方法，律師表示身邊與他有類似經歷的華人受害人還有七個。

本報記者10日走訪大通銀行並嘗試聯絡大通銀行媒體聯絡人，但至截稿時間，並無人接聽或有相關回應。

三位受害人以及法拉盛社區守望互助隊隊長朱立創呼籲，如有類似經歷的受害者，可致電(917)767-0631與互助隊聯繫，共同尋求解決辦法，並通過寫集體投訴信等方式，推動各地地檢處進行進一步的追蹤調查。

法拉盛 華人 大學點

上一則

紐約民主黨企圖仍用違憲選區地圖按時初選 遭聯邦法官駁回

下一則

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

延伸閱讀

法拉盛新冠陽性率23% 遠超過紐約市的8.23%

法拉盛新冠陽性率23% 遠超過紐約市的8.23%

14日法拉盛春季家庭同樂日 有健康資訊和表演

14日法拉盛春季家庭同樂日 有健康資訊和表演
「06聯足球體育會」青少年兒童足球夏令營現正招生

「06聯足球體育會」青少年兒童足球夏令營現正招生
法拉盛春季家庭同樂日為社區提供健康資訊和趣味遊戲

法拉盛春季家庭同樂日為社區提供健康資訊和趣味遊戲
31位幸福媽媽三代同堂 共慶母親節

31位幸福媽媽三代同堂 共慶母親節

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
趙坤英說起遭槍殺的丈夫嚴志文，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。(記者鄭怡嫣／攝影)

後悔當天沒把他「按」住 嚴志文遺孀：沒人比他更勤勞

2022-05-06 02:30
紐約大學21歲學生米利根(Raife Milligan)在曼哈頓下東城遭酒駕司機撞倒身亡。(取自GoFundMe)

紐約大學21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

2022-05-06 13:53
紐約州日新增新冠肺炎病例重回萬例以上，圖為民眾經過曼哈頓時報廣場的病毒檢測海報。(Getty Images)

紐約州日增病例再破萬 或重啟口罩令

2022-05-06 07:32
白男「硬搶」華埠社區冰箱被阻止，辱罵華裔志願者「中國乞丐」。(師美齡提供)

白人男子硬搶華埠社區冰箱食材 還辱罵華人

2022-05-06 02:29

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因