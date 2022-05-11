銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

三位在法拉盛 銀行開戶的華人 ，存入銀行的數千元至十幾萬元錢被冒名取走，在警局及銀行之間報案及追討數月無果，他們呼籲有類似經歷的受害者與之聯繫，共同尋求通過法律解決的途徑。

受害人之一、在餐館打工的張東旭，10日向本報記者表示，此前他在位於法拉盛緬街(Main St)39-01號的大通銀行(Chase Bank)開戶，今年1月，他去銀行存錢時被告知銀行卡已作廢，後經追查得知，有人曾致電銀行申請該卡的代理卡，後用代理卡在大通銀行小頸(Little Neck)支行修改了該銀行卡的密碼，並在1月3日至7日間，從他的帳戶上提走3萬6000元。

張東旭說，當時他與銀行反應時，銀行表示經調查，款項為他本人提取，並未開具被盜證明，而沒有盜竊證明，警局難以去銀行取證，他曾在109分局報案三次，但均無果。

另一位受害人吳先生表示，他也是在大通銀行緬街支行開的戶，去年7月他回中國期間，有人從他的帳戶提現三次，每次提5萬元，共損失15萬元，1月後他回到美國去銀行詢問，發現銀行卡已被註銷。

第三位受害人張輝表示，他同樣是在大通銀行緬街支行開的戶，去年7月，他的帳戶少了1000元，當時他去銀行交涉，銀行說會調查，他當時並未驚覺、將帳戶封鎖，後在兩周之內，又有人從他的帳戶提現數次，每次金額在800至2000元不等，受損總金額近6000元，最後一次為800元，提現地點分散在大通銀行新鮮草原(Fresh Meadow)、白石鎮(Whitestone)、大學點 (College Point)。

張輝說，銀行退了最後一次的800元，但也表示經調查，帳戶款項為他本人所取，無法開具被盜證明，但身為Uber的網約車司機，張輝當時都在工作，且都有工作記錄與證明，並不可能為「本人所取」，之前他已在警局報案，但也是至今無果，目前，他已尋找律師以求解決方法，律師表示身邊與他有類似經歷的華人受害人還有七個。

本報記者10日走訪大通銀行並嘗試聯絡大通銀行媒體聯絡人，但至截稿時間，並無人接聽或有相關回應。

三位受害人以及法拉盛社區守望互助隊隊長朱立創呼籲，如有類似經歷的受害者，可致電(917)767-0631與互助隊聯繫，共同尋求解決辦法，並通過寫集體投訴信等方式，推動各地地檢處進行進一步的追蹤調查。