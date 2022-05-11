我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

紐約市取消公校畢業典禮、舞會疫苗令

記者張心／紐約報導
市教育局取消今年公校學生畢業典禮及舞會的新冠疫苗接種要求，但賓客需要在進入室內場所前出示疫苗接種證明。(美聯社)
市教育局取消今年公校學生畢業典禮及舞會的新冠疫苗接種要求，但賓客需要在進入室內場所前出示疫苗接種證明。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)日前宣布，取消今年全市公校畢業典禮及舞會的新冠疫苗接種要求，但強烈建議學生在舞會和畢業典禮上配戴口罩

市府表示，該政策變動是在市健康與心理衛生局(DOHMH)協商後決定的，一改之前要求學生必須接種疫苗才可以參加畢業典禮和舞會的強制態度。此前，七名市議員聯名致信市府，批評市府已經允許未接種疫苗到校上課，並取消了校內口罩令，卻堅持畢業舞會疫苗規定的矛盾邏輯。

亞當斯對即將畢業的公校生表示祝賀，「我很高興，從今年開始，每個年輕人都有機會以舞會和典禮的形式慶祝畢業，但我依舊鼓勵還沒有接種疫苗的學生盡早接種。」

班克斯也指出，學生和工作人員的健康安全是第一要務，「畢業典禮和舞會是年輕人生活中的重要時刻，由於學校和社區的辛勤努力，目前已經有條件安全地向前邁進。」

「接種疫苗仍然是保證生命安全地重要工具，在室內配戴口罩有利於減少病毒傳播風險。」市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)提醒。

對此，市教育局規定，即使舞會和畢業典禮的疫苗強制令取消，但私人場所舉行的儀式和活動，學生們仍舊需要遵守相關疫苗規定；參加畢業典禮的賓客也需要在進入室內場所前，出示疫苗接種證明。

市健康與心理衛生局也建議，學生應該在參加活動前進行居家檢測，並在活動中配戴高質量的口罩。同時，市府提醒符合條件但尚未接種疫苗的學生，應盡快在vaccinefinder.nyc.gov網站預約接種，或是致電311尋找周圍的疫苗接種站點。

疫苗 口罩 教育局

上一則

為外州婦墮胎埋單…霍楚撥款3500萬挨轟

下一則

紐約曼哈頓僅8%上班族 天天進辦公室工作

延伸閱讀

法拉盛新冠陽性率23% 遠超過紐約市的8.23%

法拉盛新冠陽性率23% 遠超過紐約市的8.23%

歷史級打鐵 柯瑞末節力挽狂瀾 勇士險勝灰熊

歷史級打鐵 柯瑞末節力挽狂瀾 勇士險勝灰熊
交通事故死亡攀升 紐約市交通局新設機構無作為

交通事故死亡攀升 紐約市交通局新設機構無作為
亞當斯舉行集會 促延公校控制權…教師工會缺席

亞當斯舉行集會 促延公校控制權…教師工會缺席
地鐵站無照攤販被捕 亞當斯挺警察

地鐵站無照攤販被捕 亞當斯挺警察

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
趙坤英說起遭槍殺的丈夫嚴志文，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。(記者鄭怡嫣／攝影)

後悔當天沒把他「按」住 嚴志文遺孀：沒人比他更勤勞

2022-05-06 02:30
紐約大學21歲學生米利根(Raife Milligan)在曼哈頓下東城遭酒駕司機撞倒身亡。(取自GoFundMe)

紐約大學21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

2022-05-06 13:53
紐約州日新增新冠肺炎病例重回萬例以上，圖為民眾經過曼哈頓時報廣場的病毒檢測海報。(Getty Images)

紐約州日增病例再破萬 或重啟口罩令

2022-05-06 07:32
白男「硬搶」華埠社區冰箱被阻止，辱罵華裔志願者「中國乞丐」。(師美齡提供)

白人男子硬搶華埠社區冰箱食材 還辱罵華人

2022-05-06 02:29

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因