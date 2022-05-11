紐約市取消公校畢業典禮、舞會疫苗令

市教育局取消今年公校學生畢業典禮及舞會的新冠疫苗接種要求，但賓客需要在進入室內場所前出示疫苗接種證明。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)日前宣布，取消今年全市公校畢業典禮及舞會的新冠疫苗 接種要求，但強烈建議學生在舞會和畢業典禮上配戴口罩 。

市府表示，該政策變動是在市健康與心理衛生局(DOHMH)協商後決定的，一改之前要求學生必須接種疫苗才可以參加畢業典禮和舞會的強制態度。此前，七名市議員聯名致信市府，批評市府已經允許未接種疫苗到校上課，並取消了校內口罩令，卻堅持畢業舞會疫苗規定的矛盾邏輯。

亞當斯對即將畢業的公校生表示祝賀，「我很高興，從今年開始，每個年輕人都有機會以舞會和典禮的形式慶祝畢業，但我依舊鼓勵還沒有接種疫苗的學生盡早接種。」

班克斯也指出，學生和工作人員的健康安全是第一要務，「畢業典禮和舞會是年輕人生活中的重要時刻，由於學校和社區的辛勤努力，目前已經有條件安全地向前邁進。」

「接種疫苗仍然是保證生命安全地重要工具，在室內配戴口罩有利於減少病毒傳播風險。」市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)提醒。

對此，市教育局 規定，即使舞會和畢業典禮的疫苗強制令取消，但私人場所舉行的儀式和活動，學生們仍舊需要遵守相關疫苗規定；參加畢業典禮的賓客也需要在進入室內場所前，出示疫苗接種證明。

市健康與心理衛生局也建議，學生應該在參加活動前進行居家檢測，並在活動中配戴高質量的口罩。同時，市府提醒符合條件但尚未接種疫苗的學生，應盡快在vaccinefinder.nyc.gov網站預約接種，或是致電311尋找周圍的疫苗接種站點。