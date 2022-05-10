亞當斯舉行集會 促延公校控制權…教師工會缺席

市長亞當斯、市教育總監班克斯9日在市政廳前呼籲州議會延長市長對紐約市公校的控制權。（記者和釗宇／攝影）

市長亞當斯 (Eric Adams)、市教育總監 班克斯(David Banks)及多個工會人員9日在市政廳前集會，呼籲州議會延長市長對紐約市公校 的控制權；然而，對公校系統影響最大的教師聯合工會(UFT)卻未參加集會，因UFT呼籲對市教育政策小組(Panel for Education Policy)進行改組，但被亞當斯拒絕。

影音來源：記者和釗宇

亞當斯表示，市長控制下的紐約市公校系統已經取得許多成功，若市長公校控制權沒能延長，紐約市公校系統就將分化，恢復2002年之前的32個學區，這將導致更多腐敗和官僚主義。

他說，延長市長公校控制權將惠及近百萬紐約市公校生，同時將能讓市府可以推行更具變革性的教育政策，解決系統性的不平等問題這一多年頑疾；「現在我們已經準備進入暑假，延長市長公校控制權能給家長吃下定心丸；我們期待和州府、州議會合作，確保紐約市公校在正確的方向前進。」

參加集會的包括32BJ SEIU和DC37等重量級工會，但對公校系統至關重要的教師聯合工會卻未到場；當被問到教師聯合工會為何未能派代表參加時，亞當斯回應稱，應該直接去問UFT主席穆格魯(Michael Mulgrew)；他說，參加集會的工會已經能代表大部分公校員工，因為很多人在公校從事清潔工作。

UFT發言人透過聲明表示，工會支持市長繼續掌控公校系統，但前提是家長應該在公校系統如何運作中能夠發揮更大作用，「我們已經多次呼籲，應該在公校系統增加制衡，給家長更大的發言權。」

公校的市長控制權允許市長任命教育總監，並且提名市教育政策小組15名成員中的九名，可以說大權獨攬；而UFT一直堅持應將市府應該交出該小組兩名組員的提名權，由家長代表擔任，並對小組成員限定一年任期。

不過亞當斯不支持更改市教育政策小組的架構，因為現有架構是市長控制權的核心；「若無法控制該小組，就等於丟掉了市長控制權；我們一直希望負起責任，如果施政失敗可以讓民眾了解責任在我。」

州眾議會教育委員會主席伯納狄托(Michael Benedetto)表示，若亞當斯希望延長公校控制權，可能必須對市教育政策小組進行改組，她還說目前委員會並未對此做出最終決定，預計未來幾日內會向州眾議會提交決定方案；亞當斯則說，該小組任期限制的條件可以談判，他未來幾周將赴州府與州議員商討。