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MTA嚴打逃票 公車不再自動開後門

記者鄭怡嫣／紐約報導
為嚴打乘客逃票現象，MTA下令公車司機不得再自動開啟公車的中門和後門。(MTA提供)
為嚴打乘客逃票現象，MTA下令公車司機不得再自動開啟公車的中門和後門。(MTA提供)

紐約公車乘客的逃票率將近三成，為打擊乘車不付費行為，負責紐約地鐵及公車系統運營的大都會運輸署(MTA)下令，從即日起，除非是緊急情況及快車服務，其他所有的公車司機將不再啟動開關，打開公車的中門及後門，上車乘客須至前門付費乘車。

根據MTA最新的數據統計，在2021年的10月至12月間，全市共有29.3%的公車乘客逃票乘車，比2019年年底、疫情剛爆發之時增長了10個百分點，MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)把逃票率增長的原因歸結為疫情期間為避免公車乘客與司機近距離接觸，MTA曾一度取消公車收費，並讓乘客由後門上車。

MTA日前通知所有公車司機，稱為打擊逃票行為，若非緊急狀況，所有公車司機將不得啟動開關，打開公車中門及後門，如此，在理想情況下，司機及下車乘客將手動打開中門或後門，而上車乘客則要至前門付費乘車；不過，快車服務的中後門在所有公車站點仍將自動打開。

多諾萬(Aaron Donovan)發聲明表示，新規旨在繼續為公車乘客提供便捷的下車方式，在無人下車時，也能通過將中後門關閉的方式，來有效阻止乘客的逃票行為。

在上月，MTA主席利博(Janno Lieber)承諾通過設立一個全新的審查小組，以解決飆升的地鐵犯罪問題，並遏制在新冠大流行期間激增的公車及地鐵逃票現象。

然而，有的公車司機維權團體對MTA的此舉並不買帳，紐約公共交通工會「TWU Local 100」布碌崙(布魯克林)分會副主席帕塔菲(J.P.Patafio)表示，新規設立得有些「傻」(silly)，公車司機本來就很少主動開啓後門，許多逃票乘客由後門上車，都是因為當時正好有大量乘客推門下車，公車司機的工作已經很艱難，強制收費只會進一步加重逃票乘客對公車司機的騷擾。

為嚴打乘客逃票現象，MTA下令公車司機不得再自動開啟公車的中門和後門。(MTA提...
為嚴打乘客逃票現象，MTA下令公車司機不得再自動開啟公車的中門和後門。(MTA提供)

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