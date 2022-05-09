紐約州長霍楚確診 隔離無症狀 本周遠距上班

霍楚8日表示她已感染新冠肺炎，雖然目前尚無症狀，但仍將隔離，本周將遠程工作。（州長辦公室提供）

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)8日表示，她已確診新冠肺炎；雖然目前尚無症狀，但仍將隔離，本周將遠程工作。

63歲的霍楚接種的是一針劑嬌生疫苗，並已接種兩劑補強針，最近一次接種是4月4日，目前尚不清楚她是如何感染的；根據官方紀錄，霍楚周末一直在州首府奧伯尼活動，而根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指標，奧伯尼市屬疫情高風險區，州府官員說，霍楚工作期間一直遵守正常防疫規定，包括戴口罩。

霍楚敦促民眾繼續積極接種疫苗並接受檢測 ；州府發言人表示，霍楚將根據聯邦衛生部門的建議，隔離五天，她已取消原定9日華府行程；州府未透露霍楚還有多少行程受影響；通常來說，5月奧伯尼較忙碌，州議會須在6月2日休會前敲定會期的立法。

紐約州、市政要多數都已感染過新冠肺炎：市長亞當斯(Eric Adams)上月感染，症狀輕微；觸法下台的前副州長本傑明(Brian Benjamin)2月參加民主黨黨代會後感染；市公益維護人、州長參選人威廉姆斯(Jumaane Williams)和前市府主計長斯靜格(Scott Stringer)去年都曾感染。

根據州府數據，全州7日新增病例9940，單日檢測陽性率7.9%，七天平均檢測陽性率為7.2%；全州每10萬人感染人數過去一個月以來已經飆漲近三倍，7日增至50.9，5日曾一度高達71.1。

儘管疫情反彈風險加劇，州府目前仍未打算重啟部分防疫規定，因為不想阻礙經濟恢復；霍楚上月曾表示，「我們將保護民眾的健康，但同時也要保護經濟，我們可以保證，不會重新封閉紐約州。」