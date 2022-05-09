疫情趨緩 鼠輩橫行更甚疫情前

紐約市的地鐵站裡，時常能看到老鼠覓食。(美聯社)

人們在紐約市 的公共場所，尤其是地鐵 裡，常能看見老鼠，這簡直就是這個國際大都市的一個汙點；兩年多疫情 ，市民比以前有更多時間呆在家裡，這也給老鼠壯了膽；隨著疫情漸緩，看見老鼠的頻率也比以前增加了，人們呼籲市府部門加大滅鼠力度。

到4月底，共有7400人次致電市府熱線311報告看到老鼠，這比去年同期的6150人次增加了20%，比疫情爆發前的2019年同期增加了60%；在今年前四個月，每個月的目擊次數都是至少自2010年以來的最高紀錄；2010年是目擊紀錄上線的第一年，當年約有1.05萬次目擊報告，而去年全年的目擊報告多達2.5萬次。

雖然說紐約市當今老鼠的數量是否比以前增加還不好說，但兩年疫情顯然使老鼠比以前更不怕人，更敢於招搖過市；眼看著疫情後的生活即將恢復正常，鼠患似乎有增無減。

隨著氣溫越來越高，越來越多的人在戶外活動，人們看見老鼠的次數會激增嗎？康乃爾大學的紐約州害蟲管理專家弗萊(Matt Frye)說，這主要取決於它們有多少食物，以及在哪裡獲取食物；老鼠問題和人類的行為直接相關，如果人們的生活重返常規，老鼠問題也會照舊。

歷代市長都試圖在治理鼠患問題上有所建樹，前市長白思豪(Bill de Blasio)花費了數千萬元，通過更頻繁地收撿垃圾、更積極地檢查住房、以及將一些公寓樓地下室的泥地板換成混凝土地板，努力減少老鼠數量。

現任市長亞當斯(Eric Adams)最近在時報廣場宣布了市府對付老鼠的最新措施：給路邊的垃圾箱掛鎖，目的是減少大堆的垃圾袋，防止這些垃圾袋變成老鼠的自助餐。

當一些城市考慮將疫情期間暫時的戶外餐飲變成永久性時， 留意到老鼠數量在增加；專家說，老鼠每天可以靠不到一盎司的食物生存，尋找食物時很少走出一個街區。

鼠患也是公共衛生問題；去年紐約市至少有13人因鉤端螺旋體病(leptospirosis)住院，其中一人死亡，這是一種攻擊腎臟和肝臟的疾病，人類的感染病例大多與老鼠有關。