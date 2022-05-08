紐約州長參選人蘇奧齊搭檔 雷娜爆財務醜聞 民主黨初選再添變數

紐約州副州長參選人雷娜(右)遭爆欠下13.8萬元的「未償還公共資金」。(取自蘇奧齊推特)

參選紐約州 副州長的雷娜(Diana Reyna)，7日遭爆拖欠市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)13萬8658元的「未償還公共資金」，這是繼前副州長本傑明(Brian Benjamin)「下馬」後，又一位財務醜聞纏身的參選人，為今年的州長競選再添疑雲變數。

雷娜在國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)競選州長時，作為他的搭檔競選。

市競選財務委員會發言人索拉爾斯(Matt Sollars)表示，雷娜的債務是在其於2009年的第三次市議員競選時拖欠，至今尚未償還，「競選活動必須為所有收到的公共資金提供文件，包括發票、合約、工資單等，證明支出收入金額相等」；索拉爾斯表示，雷娜約有3萬1000元的花銷，超過公共資金收入。

做為前市議員，雷娜承認曾將可支配資金，用於由她婆婆經營的一個老人中心，其他還有更大筆的金額，流向由她和嫂子共同創辦的課後輔導非營利機構Striking Viking Story Pirates。

雷娜是今年民主黨 中間派的副州長參選人，在市長亞當斯 (Eric Adams)任布碌崙區長時，她也曾任其副區長。今年2月，蘇奧齊在民主黨初選中，因欣賞雷娜的「堅韌」和「經驗」，宣布邀請她做為競選搭檔，兩人政策包括緊縮保釋改革法，以及削減州所得稅，以此吸引溫和派和中間派選民。

雷娜爆發的財務醜聞引起了民主黨內的關注，不少人認為這將帶給蘇奧齊麻煩，尤其他在前幾周曾在推特上抨擊現任州長霍楚(Kathy Hochul)「識人有誤」，他要與搭檔雷娜共同消除黨內腐敗。

紐約州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)表示，「這引起了一個問題，就是蘇奧齊是否在挑選雷娜成為搭檔時，對她作了足夠的背景調查？現在這種情況，會被一些有心人看作判斷失誤」。

對於財務醜聞，雷娜發言人迪亞茲(Melisa Diaz)回應：「她一直在強調，一定會償還之前競選時欠下的一切。」