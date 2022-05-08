民調：4成紐約客憂地鐵安全 8成盼增警力

在紐約地鐵發生多起犯罪後，無論是白天或晚上，都有超過四成的紐約人認為地鐵不安全。（美聯社）

昆尼別克大學民調機構(Quinnipiac University Polling Institute)民調顯示，無論是白天或晚上，都有超過四成的紐約人認為地鐵不安全，搭地鐵心存擔憂；另還有超過八成的受訪民眾希望在地鐵系統內，看到更多警力巡邏。

民調結果顯示，針對白天搭地鐵，15%受訪者說很安全、33%覺得還算安全，43%覺得不太安全或很不安全；對於晚上搭地鐵，感覺很安全和還算安全的有30%，不太安全及很不安全的占61%。

另外86%受訪者表示，希望地鐵有更多警力巡邏。

對於市長亞當斯 (Eric Adams)繼續在交通系統中增派警力，86%受訪者支持，12%反對；62%受訪者希望在地鐵系統安裝金屬探測器，35%反對。

這項民調是在布碌崙(布魯克林)36街地鐵站槍擊 案後近一個月公布。

亞當斯在該槍擊案發生前便增加警察巡邏；在今年一月，40歲華女高慧民(Michelle Aylssa Go)遭到遊民推落地鐵軌道致死，亞當斯2月與州長霍楚(Kathy Hochul)宣布聯合計畫，其中包括在地鐵系統中增派警力。

根據紐約市警公布數據，今年4月交通系統犯罪量較去年同期大增53%；截至5日為止，更大增62.7%，達747件。

布碌崙地鐵站槍擊案發生後，亞當斯宣稱警員地鐵巡邏次數將倍增，並考慮在安裝武器偵測器，正研擬細節。

此外，大都會運輸署(MTA)針對布碌崙地鐵站槍擊案發後，引發的地鐵站安全監視器問題揭露更多訊息。

MTA稱，地鐵系統在任何時間內，僅1%攝像頭故障；而市警則說，攝像頭故障導致槍擊案嫌犯延誤被捕是誤導。