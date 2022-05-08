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布碌崙地鐵槍手遭起訴 最重判無期

記者張晨／紐約報導
葉卓軒在布碌崙地鐵槍擊案中被子彈射中左腳和左手。(取自GoFundMe)
葉卓軒在布碌崙地鐵槍擊案中被子彈射中左腳和左手。(取自GoFundMe)

布碌崙(布魯克林)地鐵槍擊案發生近一個月，槍手詹姆斯(Frank James)7日遭紐約東區聯邦法院(United States District Court Eastern District of New York)大陪審團起訴，若罪名成立，最高將面臨終身監禁；華裔受害者中一單親母親也發起網絡募捐，表示她為照顧兒子必須停止工作，目前已陷入經濟困境。

根據起訴書，大陪審團對62歲非洲裔男子詹姆斯的指控包括，在地鐵系統中恐怖襲擊(Terror Attack Against a Mass Transit System)、在暴力犯罪下開槍(Discharging a Firearm During a Crime of Violence)等罪名；若第一項罪名成立，將面臨終身監禁；如果第二項罪名成立，也將面臨最低十年、最高終身監禁，但目前傳訊日期尚未確定。

於4月12日尖峰時刻發生的36街地鐵槍擊案，案發車廂內有上班族、青少年；據現場影片披露，槍案後有部分華裔乘客逃往R車，也有人因虛弱癱倒在地鐵月台地板上，多為腿部中彈流血，在他人的幫助下捂住傷口止血，但所幸23名傷者均無性命危險。

其中一名叫葉卓軒(Zhuoxuan Ye，音譯)的華裔傷者母親陳艾芙(Aifu Chen，音譯)，在GoFundMe籌款網站上建立頁面；文中表示，至今不敢相信這樣的事情會發生在自己兒子的身上，當時槍手向車廂內投擲煙霧彈，隨後槍聲響起，所有人都亂成一團。

「除了黑暗，他不知道當時發生了什麼，槍手在哪裡，是否在他附近。」她寫道，在混亂中葉卓軒左腳和左手中槍，需要接受多次手術，「醫生說他恢復得很慢，我必須每天給槍傷處換藥。」

陳艾芙表示，身為單親媽媽的她獨力扶養孩子，但因日夜照料傷勢不得不停止工作，收入來源全被切斷；她表示，一家人目前正面臨著付不起房租的困境，希望各界人士伸出援助之手，幫忙度過難關。

截至7日止，共吸引60多人捐款，募得約4000元，民眾可登錄頁面https://gofund.me/4f578c92捐款。

布碌崙地鐵槍擊案槍手詹姆斯7日遭大陪審團起訴，罪名成立最高將面臨終身監禁。(美聯...
布碌崙地鐵槍擊案槍手詹姆斯7日遭大陪審團起訴，罪名成立最高將面臨終身監禁。(美聯社)

地鐵 華裔 槍擊

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