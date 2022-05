布碌崙地鐵槍手遭起訴 最重判無期

葉卓軒在布碌崙地鐵槍擊案中被子彈射中左腳和左手。(取自GoFundMe)

布碌崙(布魯克林)地鐵槍擊 案發生近一個月,槍手詹姆斯(Frank James)7日遭紐約東區聯邦法院(United States District Court Eastern District of New York)大陪審團起訴,若罪名成立,最高將面臨終身監禁;華裔 受害者中一單親母親也發起網絡募捐,表示她為照顧兒子必須停止工作,目前已陷入經濟困境。

根據起訴書,大陪審團對62歲非洲裔男子詹姆斯的指控包括,在地鐵系統中恐怖襲擊(Terror Attack Against a Mass Transit System)、在暴力犯罪下開槍(Discharging a Firearm During a Crime of Violence)等罪名;若第一項罪名成立,將面臨終身監禁;如果第二項罪名成立,也將面臨最低十年、最高終身監禁,但目前傳訊日期尚未確定。

於4月12日尖峰時刻發生的36街地鐵槍擊案,案發車廂內有上班族、青少年;據現場影片披露,槍案後有部分華裔乘客逃往R車,也有人因虛弱癱倒在地鐵月台地板上,多為腿部中彈流血,在他人的幫助下捂住傷口止血,但所幸23名傷者均無性命危險。

其中一名叫葉卓軒(Zhuoxuan Ye,音譯)的華裔傷者母親陳艾芙(Aifu Chen,音譯),在GoFundMe籌款網站上建立頁面;文中表示,至今不敢相信這樣的事情會發生在自己兒子的身上,當時槍手向車廂內投擲煙霧彈,隨後槍聲響起,所有人都亂成一團。

「除了黑暗,他不知道當時發生了什麼,槍手在哪裡,是否在他附近。」她寫道,在混亂中葉卓軒左腳和左手中槍,需要接受多次手術,「醫生說他恢復得很慢,我必須每天給槍傷處換藥。」

陳艾芙表示,身為單親媽媽的她獨力扶養孩子,但因日夜照料傷勢不得不停止工作,收入來源全被切斷;她表示,一家人目前正面臨著付不起房租的困境,希望各界人士伸出援助之手,幫忙度過難關。

截至7日止,共吸引60多人捐款,募得約4000元,民眾可登錄頁面https://gofund.me/4f578c92捐款。