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新冠確診激增 重回2月高峰

記者張心／紐約報導
法拉盛街頭排隊接種新冠疫苗的華社群眾。（記者張心／攝影）
法拉盛街頭排隊接種新冠疫苗的華社群眾。（記者張心／攝影）

近期急遽增加的新冠確診數使期盼恢復正常生活的紐約人如遭「當頭棒喝」，過去十天內激增32%的新冠病毒確診率，標誌著紐約市第五波疫情的悄然來襲。

根據州府最新統計數據，過去十天內，紐約市的新冠確診率上漲32%；過去七天裡，每10萬人中就有232.5個確診病例，代表全市的確診率回到了2月第一周時的高點。

曼哈頓成為了此次第五波疫情高峰的主要推手，一些社區的陽性確診率超過了16%；曼哈頓平均每10萬居民中，也有320.75人確診，成為五大區中擁有最高傳播率的區域。僅在過去一周，上西區(Upper West Side)每235名居民中，就有一人檢測為陽性，是全市社區中的最高比率。

市府表示，這還不包括那些居家檢測呈陽性的病患，呼籲有症狀的居民電話聯繫(212)268-4319，以獲得免費資源協助。

紐約市已在本周將新冠警戒級別提升至「中等」，市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)日前表示，如果疫情繼續惡化至「高風險」，市府可能將重啟一些防疫措施，包括口罩令以及室內公共場所需提供疫苗接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)規定。

然而政府也不斷呼籲群眾不要恐慌，目前遠不及Omicron浪潮來襲時的嚴重，而且此次大面積傳播並不侷限於紐約市，是全州性甚至是全國性的問題，根據在於B.2.12.1亞變種病毒的高傳染性。

在CDC評定的56個高風險地區中，超過一半都在紐約州；紐約市的兩大區，曼哈頓和史泰登島，被CDC定為中風險等級地區。在本周，紐約州的住院人數在三個月內首次超過2000人，每日新增病例自1月下旬以來，首次超過1萬人，多項指標都漲為一個月前的三倍。

根據州府6日最新數據，全州陽性率為5.66%，新確診人數1萬3902人，住院人數為2187人，較前一天增加44人，死亡人數為12人；市府數據，全市平均陽性率為6.57%，確診人數2885人，住院人數47人，死亡三人。

紐約市 疫情 曼哈頓

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