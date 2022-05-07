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逾半紐約客認打擊犯罪不力 亞當斯重申兌現承諾

記者張晨／紐約報導
紐約市長亞當斯日前穿寫有「結束槍枝暴力」的禮服，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯日前穿寫有「結束槍枝暴力」的禮服，出席大都會藝術博物館慈善晚宴。(市長辦公室提供)

昆尼別克大學民調機構 (Quinnipiac University Polling Institute)針對紐約市亞當斯(Eric Adams)施政表現的新民調本周出爐，逾半數選民對打擊犯罪政績不滿意，認為他無法履行競選時的承諾；亞當斯6日重申，他會兌現自己的競選承諾，加強打擊槍枝暴力，降低犯罪率，但「需要法院的幫助」。

「當你看到我們逮捕的嫌犯的數量，再看看另一方面，他們上了法庭，但法官卻輕易將其釋放；所以不是警員們執法懈怠，也不是犯罪愈發猖獗，而是這道旋轉門還沒有停止轉動。」他說，剛剛抓過的人，轉頭又大搖大擺出現在街上。

本周早些時候他還身穿印有「結束槍枝暴力」(End Gun Violence)字樣的禮服出席紐約大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)。

根據昆尼別克大學民調機構 (Quinnipiac University Polling Institute)的新民調顯示，49%的紐約市民最關注犯罪問題，遠超過關注可負擔住房問題的15%和遊民問題的12%。

有54%的受訪選民不滿亞當斯處理犯罪的方式，只有37%的受訪者贊成；相比2月的同一項調查，這一支持率大幅下降，當時有49%的選民表示支持，只有35%的選民不滿意。

此次新民調數據還顯示，僅43%的選民相信亞當斯會遏制全市的槍枝暴力，其中8%的人非常有信心，35%的人有一些信心，53%的人不太相信或完全不相信他能控制槍枝暴力增加的趨勢。

對此亞當斯在一份聲明中表示，「紐約人有理由擔心犯罪，這就是為什麼公共安全是我從上任第一天起的首要任務」。

他說，從市警反槍枝犯罪小組到幫助州府提出公共安全改革方案，很多人認為亞當斯的方法不可行，但現在都在慢慢產生效果。聲明中說，遏制城市犯罪率不能一蹴可幾；「我們看到了變化，4月的犯罪數字反映謀殺、槍擊、強姦和仇恨犯罪都下降了」。

他重申會兌現競選承諾，「專注於扭轉上一屆政府的失敗，同時反擊州司法系統的失敗改革和不負責任的法律，因為這些都是讓紐約市充斥槍枝暴力的誘因」。

紐約市民不滿市長亞當斯打擊犯罪政績不彰，亞當斯重申會兌現承諾。(市長辦公室提供)
紐約市民不滿市長亞當斯打擊犯罪政績不彰，亞當斯重申會兌現承諾。(市長辦公室提供)

亞當斯 民調 紐約市

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