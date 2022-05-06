後悔當天沒把他「按」住 嚴志文遺孀：沒人比他更勤勞

趙坤英說起遭槍殺的丈夫嚴志文，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。(記者鄭怡嫣／攝影)

45歲華裔外賣郎嚴志文4月30日晚送餐途中遭槍殺，遺下妻子趙坤英(Eva Zhao)以及三名子女，趙坤英5日表示，丈夫每天起早摸黑上班，每周無休，「世界上沒有一個人比他更勤勞」，如果時光可以倒流，案發當日一定把他「按」在家中，不讓他出門；國會議員孟昭文 辦公室、法律援助律師以及社區人士，目前正在協助趙坤英辦理保護刑案受害者及家屬的U簽證 、並幫助趙坤英母親申請來美的B簽證。

5日在嚴志文以及趙坤英位於皇后區中村(Middle Village)的家中，趙坤英表示，她與丈夫2006年在同一家餐館打工時認識，他為位於森林小丘皇后大道(Queens Blvd)的長城(Great Wall)中餐館 送餐已超過15年，還在離長城中餐館不遠的Lulu洗衣店負責取送衣物，一年前，他還開始在美食外送平台Uber Eats送餐，同時打三份工。

趙坤英(左)接受社區人士的慰問。(記者鄭怡嫣／攝影)

趙坤英說，丈夫每早7時出門、晚10時下班，且一周無休，由於家裡有15歲的長女、14歲次子及兩歲的小女要撫養，嚴志文一直勤勉工作，也努力為快要上大學的兩個孩子攢下學費，「想著等孩子長大成人，以後就可以輕鬆一些了」，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。

趙坤英與丈夫的最後一次見面是案發晚6時，每天，嚴志文都會騎車送她回家，之後嚴志文繼續外出送餐，當晚約9時30分，在送餐的途中的森林小丘108街及67 Drive交口附近，他被槍殺；趙坤英說，希望時間可以倒流，希望那一天不會有事發生，「我那天一定會把他按在家裡，不讓他出門」。

談到外賣郎的處境，趙坤英表示，送外賣會遇到很多事情，實屬正常，丈夫送餐時餐食曾數次被人搶劫，電動車也被偷了很多次，他們工作的森林小丘地段，之前的治安還不錯，「客人很好」，如今治安不如過去；而當被問及還有什麼話想對嚴志文說，趙坤英嘆，「希望他不要再那麼辛苦，不要再那麼累，不要再那麼拚命工作了」。

目前，趙坤英與嚴志文的孩子們仍在照常上學，得知丈夫的噩耗，趙坤英並沒有讓孩子們去醫院，他們雖然傷心，但表現得很懂事，大女兒也在協助上傳並認證相關法務文件的事宜，趙坤英說丈夫生前很愛孩子，對孩子與整個家庭都很好。

一直幫助嚴志文家屬處理身後事宜的社區人士陳熠及陳海靈表示，孟昭文辦公室以及法律援助律師正在幫助趙坤英申請保護受害者及其家屬的U簽證，也在幫助趙坤英在中國的母親辦理來美的B簽證，還將協助並確保趙坤英及其孩子能夠繼續得到醫療服務與保障，此外，他們正在聯絡州長辦公室，幫助趙坤英申請受害者賠償基金(Victim Compensation Fund)。

陳熠與陳海靈還說，轄管森林小丘的市警112分局將舉行記者會，通報案情的最新進展；目前在籌款網站上開設的兩個籌款頁面，都確保將善款交到家屬手中，熱心人士仍可通過www.gofundme.com/f/zhiwen-yan-father-of-3-left-his-beloved-family捐款，贈金將用於喪葬費、生活開銷以及三位孩子的教育經費等；鑑於兩個孩子將要申請大學，如有熱心人士願意提課後補習等學業上的幫助或是心理輔導與關懷，也可致電(917)353-9054聯繫陳熠。