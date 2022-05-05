紐約市警強力掃蕩曼哈頓遊民營地 8人被捕

紐約警方掃蕩曼哈頓東村一帶的遊民帳篷區，4日有八人被捕。(Getty Images)

紐約市警4日早上掃蕩曼哈頓東村湯普金斯廣場公園(Tompkins Square Park)附近遊民 帳篷區，八人抗議市長亞當斯 (Eric Adams) 掃蕩之舉被捕。

警車早上9時左右停在公園附近街道，抗議者高呼「住房是人權」，許多互助和租戶激進組織的露營者和支持者以紅色膠帶封住帳篷。警察 拆除臨時屏障，逮捕數人、將聲援營地的人銬起來，並拆除帳篷，遊民眼睜睜看著自己的「家」被拆毀。

警方和遊民局清除曼哈頓東村湯普金斯廣場公園的遊民帳篷，將帳篷銷毀。(Getty Images)

該處營地位於東九街一所關閉的公立學校外，住在那裡的人將營地稱為「無政府主義之列」(Anarchy Row)。

市府四天前宣布掃蕩，4日當天仍有五個帳篷；這是六周內至少第七次驅趕。

被捕八名抗議者包括華盛頓廣場公園組織(Washington Square Park)、WSP互助組織和布碌崙驅逐防禦組織(Brooklyn Eviction Defense)倡議人士，並包括37歲遊民格里馬(Johnny Grima)，他是公眾抗議老面孔，上個月被捕三次，他拒絕離開帳篷，最終被警方抬著穿過街道、安置在逮捕車後座。

在被掃蕩的數十個遊民營地中，帳篷一兩天後復出；而在湯普金斯廣場公園及其周邊地區，拒絕被驅逐的態度顯然帶有政治色彩。

抗議海報寫著「不住收容所」和「要公寓不要逮捕」，要求市府為遊民提供住處，而非收容所或其他過渡住房。

社群媒體近日廣傳警察粗暴對待遊民及其物品的視頻，亞當斯將拆除營地描繪成為遊民著想的論點變得錯綜複雜。

亞當斯上周宣布2023財年行政預算增加1.7億元，為無家可歸紐約人提供高質量服務和資源、在有更多隱私的特設收容所至少新增900個床位、推動立法改造未使用旅館成為經濟適用房，依舊爭議不斷。