紐約州新冠住院數1個月翻3倍 新一波疫情可能已到

數據顯示，紐約州新冠住院人數兩個月來首次突破2000人，過去一個月來已翻三倍。（美聯社）

最新數據顯示，紐約州新冠住院人數兩個月來首次突破2000人，過去一個月來已翻三倍，日新增確診病例數也逼近萬人，新一波疫情 可能已經到來；上州地區疫情較為嚴重，而紐約市 和長島疫情數字未來幾周預計將繼續增長。

根據州府數據，全州3日新增病例9139例，單日檢測陽性率7.66%，住院人數增至2119人，比4月3日時猛增153%，但仍低於今年1月Omicron變種病毒 肆虐時的近1萬3000人；同時，紐約州每10萬人的住院率過去一個月來也翻倍，從4.25人增至9.84人，不過住院人員中，只有47%的人住院的首要原因為新冠肺炎。

紐約市疫情有所抬頭，圖為時報廣場的病毒檢測點。(Getty Images)

州府表示，本輪疫情主要由傳播速度更快的Omicron亞變種病毒BA.2.12.1和BA.2.12導致，這兩種亞變種病毒比前一個版本的BA.2亞變種的傳播速度快25%；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的估計，目前紐約州新增病例中已有七成感染的是以上兩個亞變種病毒。

上州的疫情較為嚴重，五指湖地區(Finger Lakes)每10萬人中的新冠住院人數已高達28.04，中紐約地區總住院人數中新冠肺炎患者占62.4%，但以上兩個地區的疫情指標已處於平台期；相比之下，紐約市和長島等地的疫情數字剛剛開始抬頭，其中紐約市3日新增3159例，每10萬人中新冠住院人數為5.86人，雖然仍處於低位，但也創下3月初以來新高，預計未來幾周內將繼續增加。

紐約市衛生局日前已經將新冠疫情風險度調升至「中風險」，因全市每10萬人中感染人數已超過200；而若根據CDC的指標，曼哈頓和史泰登島也屬於中風險地區；而全美56個高風險郡中，有超過一半在紐約州。

目前紐約市仍未收緊防疫政策，但若疫情風險升至「高風險」，室內口罩令就可能回歸；市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)此前表示，市民未來幾周內應該提高警惕，尤其是基礎疾病患者，應盡量避免人員過於密集的室內活動和進入其他高風險場所。