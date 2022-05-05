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醫生談新冠：適應共存常態無須害怕

記者張晨／紐約報導
魯兵表示，應適應與病毒共存新常態，無需再害怕疫情大規模擴散。(視頻會議截圖)
魯兵表示，應適應與病毒共存新常態，無需再害怕疫情大規模擴散。(視頻會議截圖)

華裔內科醫生魯兵4日表示，新冠變種病毒正在逐步演變成為類似於流感的疾病，人們需要適應與病毒共存的生活，及時接種新冠疫苗補強針，但不用再過分擔心疫情大規模擴散，這是一場新常態。

魯兵表示，變種病毒Omicron和其他亞變種的傳染性很高，但是毒性比最原始的冠狀病毒低很多；雖然引起的臨床疾病比較輕，尤其是在接受過疫苗注射的人群中，但是由於傳染性高，依舊會對人群帶來一定的住院和死亡威脅。

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)、華人策劃協會(CPC)及松柏之家社區服務中心，4日舉辦線上健康講座，就「冠狀病毒變種和長者正常健康的生活」，向長者宣導後疫情時代「新常態」。

長者免疫力較低，基礎疾病患病率較高，萬一被感染後，發生重症疾病的風險也較大，加上疫苗本身副作用很小，魯兵因此建議符合條件者都應該接種補強針。

「接種疫苗後, 即使感染了病毒，95%以上也會同感冒症狀相差無幾。」他說，疫苗對50歲以上的人，特別是年老體弱的長者，有更強的抗體保護；且疫苗本身很少有副作用，所以安全可行。

另外，對於已經感染過病毒的人群，魯兵表示，一般不會引發後遺症，但有基礎疾病，尤其是免疫功能失調性疾病的患者，可能會帶來一些長時間的併發症，需及時就醫診療。

而如今紐約疫情又似有抬頭趨勢，長者如何在這樣一種大環境下好維持正常健康的生活；魯兵指出，新冠變種病毒正在逐步演變成為類似於流感的疾病。

「長者除了應該做好個人防護、接受疫苗注射以外，也需要正常生活、保持健康；我們可以把這種積極、健康的正常生活，看作是一種新常態。」他說。

當日講座有超過100名耆老線上參與，阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，耆老們越來越熟悉線上講座流程，並積極參與其中；希望在今後能有更多的社區機構合作，拓展對華裔長者的健康教育。

疫苗 變種病毒 疫情

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