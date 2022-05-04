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近1/4亞裔 2020年生活貧困…與非裔、西語裔差不多

記者顏嘉瑩／紐約報導
最新報告顯示，2020年有近四分之一的亞裔生活在貧困中。(記者顏嘉瑩/攝影)
最新報告顯示，2020年有近四分之一的亞裔生活在貧困中。(記者顏嘉瑩/攝影)

2020年有近四分之一的亞裔生活在貧困中，而紐約市的貧困率幾乎是全美平均水平的兩倍；羅賓漢基金會與哥倫比亞大學貧困與社會政策中心合作，3日在曼哈頓華埠華人策劃協會人瑞中心公布最新年度報告，與會者表示，報告內容將與政府及相關機構分享，創建項目來幫助社區需要的弱勢族群。

「紐約市的貧困和劣勢狀況」報告，調查紐約市2020年的收入貧困率、物資取得以及劣勢狀況，發現2020年，紐約市有23%的亞裔生活在貧困中，與非洲裔和西語裔的貧困率相當，並且高於全市平均貧困人口16%許多。

報告還顯示，2020年65歲以上的亞裔貧困率為28%，相較全市老年人的貧困率為23%；另外，2020年高中學歷以下的亞裔貧困率為33%，相較所有紐約人的貧困率為27%。

羅賓漢基金會首席執行官布瑞(Richard Buery)表示，疫情導致紐約亞裔社區面臨以往更甚的困難，而該報告主要目的是在加深大眾對亞裔社區的了解，並從數據中得知社區所需，進而提供幫助。

哥大社會工作學院教授及哥大中國社會政策中心主任高琴，整理出報告的三個重點，包括：外界認為亞裔是模範少數族裔(Model Minority)，但貧困問題在社區中確實存在，而亞裔的貧困人口和非洲裔、西語裔差不多，為白人的雙倍；亞裔中有許多人教育水準不高，又不會說英文，部分人口比其他人面臨更多挑戰；疫情和仇恨亞裔犯罪加劇亞裔貧困問題，政府需要創建協助項目來解決這些問題，並帶來社會正義。

華策會總裁及首席執行官何永康表示，報告反映了亞裔社區並凸顯面臨的困難；他說，在2020年疫情開始前亞裔社區就已經受到影響，其中受創最嚴重的餐飲業、服務業，有很大部分的人是亞裔人群，至今雖然政府積極促進疫後復甦，但仇亞犯罪仍讓許多人至今仍不敢出門。

何永康表示，該報告不只顯示出亞裔社區的貧困問題，也提出多項社區面臨的挑戰，社區需要更多社會公共服務，在政府政策方面，則需要針對亞裔社區的語言服務以及可信任的社工，還要拓展相關資源，以解決亞裔社區普遍的貧困問題。

亞裔 紐約市 疫情

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