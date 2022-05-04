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民主黨新版選區重畫地圖 共和黨：公信力為零

記者和釗宇／紐約報導
州議會民主黨人日前又呈交一版選區重畫地圖，與前版相比基本一致，而上州和長島的部分改動則更有利於民主黨。（州參議會提供）
州議會民主黨人日前又呈交一版選區重畫地圖，與前版相比基本一致，而上州和長島的部分改動則更有利於民主黨。（州參議會提供）

紐約州上訴法院此前判定州議會出台的國會議員和州參議員選區重畫地圖違憲，並制定特別主事人繪製新的選區地圖；州議會民主黨人日前又呈交一版選區重畫地圖，與前版相比基本一致，可謂換湯不換藥，而上州和長島的部分改動則更有利於民主黨；特別主事人將對各版地圖進行評估，將於20日之前確定新版選區重畫地圖。

根據民主黨重新推出的地圖，此前爭議最大的國會議員第11選區仍保持不變，民主黨選民眾多的布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)被畫入現由共和黨人瑪麗奧(Nicole Malliotakis)代表的史泰登島選區；而且，民主黨有望將目前共和黨長島眾議員加爾巴里諾(Andrew Garbarino)的選區翻藍，上州部分選區的改動也更有利於民主黨。

州參議員民主黨一名發言人稱，民主黨已經將新的選區重畫方案呈交負責監督選區重畫的州高等法院法官帕麥卡利斯特(Patrick McAllister)，並附上一份備忘錄，呼籲法官認定民主黨的方案是中立而公平的，「因為這份選區重畫地圖將保留少數族裔的投票效力考慮在內，也平衡了集中性的目標、保留了此前選區的核心部分及之前形成的政治分野和社區利益。」

對此，州共和黨主席朗沃希(Nick Langworthy)表示，在此前一份地圖被判違憲後，「民主黨出台這份地圖並不嚴肅，公信力為零。」

民主黨發言人也承認國會議員第11選區的畫分有爭議，但表示此舉是為了幫助包括亞裔社區在內的少數族裔能夠從自己的社區選出民代，尤其是讓人口快速增長的華裔社區能夠被納入同一選區。

此外，共和黨方面此前也提交了一份選區重畫地圖；由法庭指定的選區重畫特別主事人塞瓦斯(Jonathan Cervas)將評估各方地圖，須在20日之前完成國會議員和州參議員選區重畫，呈交法院批准。

民主黨 共和黨 參議員

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