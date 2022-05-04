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霍楚選定戴加多任副州長…自認既是非裔又是西語裔

記者和釗宇／紐約報導
45歲的戴加多是紐約州第19選區國會眾議員，是西非島國佛得角後裔。（州長辦公室提供）
45歲的戴加多是紐約州第19選區國會眾議員，是西非島國佛得角後裔。（州長辦公室提供）

紐約州霍楚(Kathy Hochul)3日宣布，代表哈德遜河谷(Hudson Valley)地區的國會眾議員戴加多(Antonio Delgado)將代替被控賄賂而辭職的前副州長本傑明(Brian Benjamin)擔任副州長，預計也將作為她競選州長的搭檔。

霍楚表示，45歲的戴加多是久經考驗的競選贏家，「他的公職服務經驗和工作操守，有利於將民主黨的聲音傳達給選民，並團結社區，提升全州民主黨參選人的競爭力。」

45歲的戴加多2018年以5%的優勢擊敗共和黨候選人法索(Jon Faso)，當選紐約州第19選區國會眾議員，他是西非島國佛得角後裔，自認身兼非洲裔和西語裔兩重身分，早年曾在紐約市擔任律師，是上州首位被選入國會的有色人種議員，在國會擔任商品交易、能源、信貸小組委員會主席，被認為是民主黨溫和派。

戴加多今年連任國會議員難度較大，他原將面對前共和黨州長候選人莫利納羅(Marc Molinaro)，因為他所在選區態度搖擺，此前民主黨希望利用國會議員選區重畫鞏固優勢，但選區重畫地圖上周被判無效。

接受霍楚提名後，戴加多將辭去國會議員一職，立即開始擔任副州長；他在聲明中表示，「紐約州民眾需要一名為了改善民眾生活而夜以繼日工作的副州長；無論上州下州，我們都有相同的目標，那就是安穩、家庭和機會，關鍵在於傾聽所有民眾的呼聲，然後為他們發聲、把工作完成。」

此前，州議會此前已經通過選舉法修正案，允許將本傑明移出初選選票；一眾此前力推將本傑明移出選票的民主黨重要人物，3日也宣布背書戴加多作為霍楚的競選副手，紐約州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)預計完成提名確認流程；雅各布斯否認民主黨是因為他選情不利而選擇提名戴加多擔任副州長，「戴加多非常棒，我認為他將是完美的副州長人選，也是絕對有分量的人物。」

州長霍楚(右)3日宣布任命國會眾議員戴加多(左)擔任副州長。（州長辦公室提供）
州長霍楚(右)3日宣布任命國會眾議員戴加多(左)擔任副州長。（州長辦公室提供）
州長霍楚(右)3日宣布任命國會眾議員戴加多(左)擔任副州長。（州長辦公室提供）
州長霍楚(右)3日宣布任命國會眾議員戴加多(左)擔任副州長。（州長辦公室提供）

民主黨 紐約州 霍楚

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