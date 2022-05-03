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駕駛逃避拍照罰單 紐約市少收7500萬

編譯孫梁／綜合2日電
駕駛透過各種方式躲避闖紅燈、測速照相機開罰單，已使紐約市損失7500萬元。(路透)
駕駛透過各種方式躲避闖紅燈、測速照相機開罰單，已使紐約市損失7500萬元。(路透)

自2020年3月疫情爆發以來，使用彎曲、遮蓋甚至是偽造牌照的車輛，逃避闖紅燈和測速照相機開單者約150萬次，使紐約市損失7500萬元；交通專家指出，這種現象最近數月愈加嚴重，除造成經濟損失外，還嚴重危害社區安全。

市交通局(DOT)說，違法駕駛採取各種手段遮擋牌照，包括牌照錯位、彎曲、覆蓋塑膠布和塗抹化學劑，導致監視器無法準確識別車牌。

在由監視器開出的罰單中，對牌照的無法識別率2016年1月到2020年3月每月約占1%，而去年12月則升至近4%。由於牌照缺失、破損和模糊不清，約7500萬元罰款無法收取，其中包括也部分罰單沒有開出，如救護車等豁免收費的車輛。

除罰款損失外，交通部門和維權組織更擔憂開車人藉遮擋車牌之機違反交通和其他法規，危害其他人的安全。

「交通替代」(Transportation Alternatives)組織說：「開車人使用假牌照逃避責任，他們在竊取市府收入的同時，置城市於更危險的境地。紐約市面臨日益嚴峻的交通暴力，市府和州府應調查並制止非法牌照氾濫的問題。」

疫情期間的兩年，全國的車輛死亡增加到幾乎創紀錄的水平，紐約市的街道空曠也導致超速行駛和死亡增多；「交通替代」組織的最新報告顯示，今年前三個月的交通事故造成59人死亡，比去年同期高出44%，為2014年以來最多。紐約市去年則有266個行人和騎士遭到撞死，為2013年293人死亡以來最嚴重。

交通維安組織呼籲市警加強管制逃避監控的車輛，市長亞當斯(Eric Adams)此前要求州議會授權紐約市一天24小時啟用道路監視器，而目前的超速監視器只在周一至周五的早6時至晚10時工作，並且將在今年底到期。

2020年8月在布碌崙(布碌崙)發生一起超速闖紅燈的車禍，一輛車撞上前方車輛，導致車上18歲乘客喪命，但事發時間為凌晨3時30分，超速監視器停止工作。

去年發生的致命車禍中，約30%是在監視器不能工作的地段，亞當斯敦促州議會授權紐約市全面管理超速和闖紅燈監視器。

紐約市 車禍 亞當斯

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