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亞當斯矢言消除死亡事故…提升交通安全意識：請慢下來

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯和市交通局長羅格貴茲共同發起「超速毀生命，請慢下來」的活動。(市長辦公室提供)
市長亞當斯和市交通局長羅格貴茲共同發起「超速毀生命，請慢下來」的活動。(市長辦公室提供)

為應對不斷上升的交通事故，並遏制超速等危險的駕駛行為，紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)2日啟動「超速毀生命，請慢下來」(Speeding Ruins Lives, Slow Down)宣傳倡導活動；為自2014年「零死亡願景」(Vision Zero)之後，紐約市在提高公共交通意識方面發起的最大規模的活動。

自新冠疫情開始以來，各種危險駕駛行為的發生率也在提高，這項耗資400萬元的多平台、多語種活動，為紐約市在減少疫情對公共交通所造成負面影響上的新努力。

該項宣傳倡導活動，旨在將提升交通安全意識的推廣活動覆蓋全市五大區，尤其是那些交通事故比率高於平均的有色人種社區；活動包括平面海報和影音廣告等推廣，並將以包括中文在內的九種語言呈現。

亞當斯說，交通安全就是公共安全。這項前所未有的活動包含著一條核心訊息：請慢下來。紐約市將盡一切力量，把重點放在「零死亡願景」的最終目標，即消除交通死亡事故。

羅格貴茲說，在接下來的兩個月裡，紐約人將親眼看到開車太快帶來的可怕後果，這個活動將覆蓋更多社區，在更多少數族裔媒體上出現。

布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York) 賓夕法尼亞大道上一塊新廣告牌的揭幕將標誌著活動正式啟動；自2017年以來，東紐約發生了35起交通死亡事故和300多起重傷事故，是過去兩年新冠疫情期間遭受交通暴力打擊最嚴重的街區之一。東紐約也是 「零死亡願景」的重點地區，目前正在進行重大安全和街道重新設計項目。

市警總局將繼續加強對超速和魯莽駕駛的執法。在截至2022年4月24日的28天內，警察對道路上的各種危險情況發出的罰單比2021年同期增加了47.4%，其中轄區包括東紐約的市警75分局開出的罰單更是增加了322%。在今年前四個月，警察在全市範圍內開出的超速傳票比去年同期增加了5%。

紐約市 疫情 警察

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