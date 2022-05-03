酒店收容囚犯再作案 新鮮草原犯罪率激增

收容前囚犯的溫德姆花園酒店。(本報檔案照)

根據市警局的統計，去年報住在收容前囚犯的皇后區 新鮮草原(Fresh Meadows)酒店42位住客，曾在社區犯下各類罪案，整個附近社區的犯罪率也在激增，引起不少居民的擔憂。

在疫情 期間，位於皇后區新鮮草原186街61-27號的溫德姆花園酒店(Wyndham Hotel)，被改用於收容從雷克島及州監獄 釋放的前囚犯；市警局的數據顯示，42名報住在該酒店的住客，曾犯下包括搶劫、入室盜竊、重竊(Grand Larceny)、微竊(Petit Larcency)、非法持有管制物品等各類罪行，位於酒店後方的一家CVS藥房被竊多次，此前，這家藥房僅是偶爾遭竊。

轄管新鮮草原的107分局副督察陳建祖(Kevin Chan)表示，42人是很大的數字，他們都是前囚犯，不能說每一個前囚犯又都會犯案，但確實有些人一直在犯同一類型的罪案。

另一份警局的數據顯示，新鮮草原整個社區的罪案也在激增，今年的1月至4月間，107分局的罪案比去年同期飆升95%，遠超全市43%的犯罪增長率，尤其是搶劫與重竊案，比去年同期狂漲168%以及114%。

根據市非營利媒體「THE CITY」的調查，雖然社區居民認為疫情同樣助長了犯罪率的攀升，但他們也表示經常有酒店的住戶索要錢財，在該社區住了24年的拉曼(Sammy Lachman)說，兩個月內他兩次被酒店住戶討錢，「以前，你多晚都可以在街上晃悠，從來沒有陌生人會當街要錢，我不再感到安全」。

此前該酒店在改為收容前囚犯時，就有不少華裔居民憂心社區安全，並認為無法真正幫助前囚犯融入社區，新鮮草原市議員李琳達(Linda Lee)2日在接受本報採訪時也表示，在任職以前，就已聽到社區的聲音，如果收容囚犯的項目公開透明，又有適當的社區參與，它確實能在疫情期間使民眾更安全，也幫助前囚犯們重新立足，但屢見不鮮的行竊案和酒店引起的騷亂，已摧毀居民所剩無幾的信任，這是司法體系的又一個「挫折」。