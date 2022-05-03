病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

衛生局長瓦桑警告，紐約市進入新冠中等風險警報級別。（取自瓦桑推特）

新冠疫情 在紐約市 再度升溫，2日市衛生局將紐約市的風險警報升為「中」級，五個行政區的確診病例數量約達兩個月前的四倍。市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)也提醒民眾要勤做檢測、在室內場所建議戴口罩，以更謹慎的態度和措施來防止疫情繼續擴散。

紐約市的新冠風險警報等級於2日從綠色的「低」級提高到黃色「中」級，顯示新冠病毒正在五個區加速傳播；根據市衛生局數據，目前五個行政區的確診病例數量已超過每10萬人中200例感染的比率。紐約市的新冠風險警報等級，自去年冬天Omicron變種病毒 在紐約市創下疫情高峰後，就一直維持在綠色的「低」水平。

瓦桑表示，如果個人因為年齡、基礎健康問題或尚未接種疫苗等原因，面臨更高的患重症風險，那麼現在就應該考慮採取額外的預防措施，例如避免人員擁擠的室內聚會，在任何聚會之前和之後，都應接受檢測。

他也繼續強烈建議所有紐約市民都在公共室內環境戴口罩，接種疫苗和加強針依然必不可少，衛生部門則敦促，民眾如果有資格接種加強針，就要立即接種。

根據州衛生部門的數據，紐約市4月30日出現了超過2500個新確診的新冠病例，而在3月1日，只有788個新病例；由於亞變種病毒BA.2的傳染性更強，造成紐約市近日確診人數增加；不過也有不少人認為，市、州和聯邦各級放鬆防疫規定，也是造成病例增加的重要原因。

瓦桑認為，未來幾周對於減緩新冠病毒傳播和恢復到低風險警報級別而言至關重要，紐約市擁有擊退新冠病毒所需的工具；他說，紐約市民必須共同面對，將預防措施切實融入日常生活中，才能保護自己並且保護他人，尤其是那些最脆弱的人群。只有將新冠病毒的風險降到低級，紐約人才能更安全地享受春天。

根據州府最新疫情數據，單日全州新確診為5107例，陽性率6.81%，住院1920人、較前一日增加72人，死亡15人；市府數據，新確診2489例，陽性率6.49%，住院40人，死亡2人。