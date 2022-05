皇后區華人外賣郎 送餐途中遭槍殺

趙Eva(右)在家門前泣不成聲,國會議員孟昭文(中)在旁安慰。(記者鄭怡嫣/攝影)

來自中國福建的一位45歲外賣郎嚴志文(Zhiwen Yan),4月30日晚在皇后區 森林小丘(Forrest Hills)騎電動車送餐途中,遭一名駕車男子當街槍殺身亡,外賣郎與妻子及三孩在皇后區中村(Middle Village)生活,社區鄰里稱他勤勞友善,妻子得知噩耗後悲痛欲絕,截止1日晚,案件仍在調查之中,兇嫌在逃。

影音來源:記者鄭怡嫣

警方1日表示,30日晚9時34分,轄區市警112分局受到報警電話,說在森林小丘108街及67 Drive交口有槍案發生,當警員趕到現場,發現45歲的外賣郎嚴志文胸口中彈,已無意識與反應,急救人員將他送到艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)後宣告不治。

針對性殺人?仍在調查

根據監控錄像及警方,當時,身穿黃色外套的嚴志文正在送餐途中,兇嫌朝他開了數槍,之後坐上一輛灰色或是深褐色的轎車,沿67 Drive向東逃逸,案件仍在調查之中,尚不清楚目前仍在逃的兇嫌,是否為有針對性地殺人。有警方消息人士透露,餐館負責人在案發後表示,在兩個月前,一位顧客疑因私家車受損,曾與嚴志文發生過兩次爭執,還曾威脅說要將他槍殺,這位顧客的用車為凌志(Lexus);而經調查,案發時也有一輛凌志車經過,有作案的「重大嫌疑」,警方正在尋找這名男子。

嚴志文與趙Eva的結婚照。(社區人士提供)

1日下午,嚴志文的遺孀趙Eva在眾人的攙扶下,走出位於皇后區中村的住宅,接受國會議員孟昭文、第29區市議員舒曼琳(Lynn Schulman)代表及眾多華人 社區人士的慰問。

幼女僅2歲 遺孀悲痛

嚴志文與趙Eva結婚七年,育有15歲的長女、14歲的兒子及兩歲的小女兒;趙Eva在家門前泣不成聲,親友說,她在案發當晚得知丈夫遇害的消息後,便未再進食。

嚴志文的外甥Michael(中)代表家屬發言。(記者鄭怡嫣/攝影)

趙Eva表示,丈夫每天早上醒來後都在勤勉工作,甚至沒有拍照的時間,「我一直在哭,他對我來說就是一切,他照顧我們整個家。」嚴志文的外甥Michael表示,舅舅勤勞,善良,「人很好」,經常在上班,舅媽現下痛苦傷心,一時半會兒接受不了,想知道舅舅為何突然被槍殺的具體原因、還以公道。

美國華人正義聯盟創始人陳錦良表示,嚴志文生前就有回國的心願,丈夫驟然離世,趙Eva受了很大的打擊,也想回到中國,但考慮到三個孩子年紀尚小,社區人士也在勸慰她暫先讓孩子留在美國接受教育 。

來美已11年 工作勤快

據悉,嚴志文是福州倉山區城門鎮人,2011年由中國來到美國,起早摸黑打三份工,其中包括為位於森林小丘皇后大道(Queens Blvd)的長城(Great Wall)中餐館送餐、在美食外送平台Uber Eats送餐等。

1日在嚴志文的兇殺現場,警戒線仍未解除。(記者鄭怡嫣/攝影)

長城中餐館距離案發地不遠,1日並未營業,但店門口仍擺放不少鮮花,還貼有「我的朋友,你會被記得」(My Friend, You will be Missed)的悼念卡片,住在森林小丘黃石大道(Yellowstone Blvd)的Ken,與妻子攜一束紅色康乃馨前來餐館悼念嚴志文。

嚴志文打工的長城中餐館,Ken與其妻子為其獻上鮮花。(記者鄭怡嫣/攝影)

Ken表示,認識這位外賣郎已15年,他也經常為他們家送餐,妻子今早得知他遇害便當即哭了;他一周工作七天,但臉上總是掛滿笑容,在路上偶遇他也總是打招呼問好,真是一個「很好的人」。

森林小丘居民臧東慧表示,森林小丘往年治安良好,現下卻每況愈下,此前在4月16日,剛剛發生了讓紐約震驚的殺人棄屍血案,取消保釋改革以及增強公共安全都刻不容緩;根據統計,包括森林小丘在內的112分局轄區,在2021年全年未有兇殺案發生,今年罪案總數則比去年激增近50%。

社區代表陳熠表示,將和警局保持密切聯系關註本次案件情況,國會議員孟昭文也表示,將極力提供後續家屬需要的幫助,熱心人士可通過目前唯一能夠直接鏈接到嚴志文妻子銀行帳號的線上眾籌網站https://www.gofundme.com/f/zhiwen-yan-father-of-3-left-his-beloved-family為其家屬捐款,贈金將用於喪葬費、生活開銷以及三位孩子的教育經費等。