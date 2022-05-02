華埠5級大火 6名消防員受傷

曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

華埠 時隔兩周再遭大火，位於且林士果(Chatham Square)6號的金滿庭酒樓及整棟建築，4月30日晚突發五級大火，大火

延燒整夜，至5月1日清晨火勢才得到控制；金滿庭老闆甄逸海危急時刻即時疏散樓上住戶，才確保無居民傷亡，但有六名消防員在救火時受傷；起火原因正在調查之中，現場情況顯示，起火建築內部已經完全燒毀，消防局稱大樓拆除恐不可避免。

起火建築位於且林士果6號，一共四層，下兩層為金滿庭餐廳，上兩層為公寓；現場消防人員表示，大火起於4月30日晚11時30分左右，起火點為該建築後部，火勢迅速蔓延至該建築各處；市消防局說，30多輛消防車和170名消防員到場滅火，五名消防員因吸入煙霧而受輕傷，被送至附近醫院評估傷勢。

曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

至5月1日清晨6時，火勢大體被撲滅，在場消防負責人表示，消防局仍須進行清理作業，撲滅可能殘存的火苗隱患，清理工作可能長達數日，起火原因仍在調查之中；現場情況顯示，大樓內部已經完全燒毀，各層天花板都已塌陷；樓宇局資料顯示，該建築建於1913年，消防負責人說，該建築已經過於老舊，損毀嚴重，恐難逃被拆除的命運。

起火建築內部已經完全燒毀，消防局稱拆除恐不可避免。（記者和釗宇／攝影）

金滿庭老闆甄逸海表示，起火當時他正在一層餐廳值班；他說，當時未見火苗，只是從餐廳的排風系統中聞到煙味，自己便上樓查看，發現有煙霧從三樓和四樓牆內冒出，便趕忙挨個敲門叫醒各家住戶，住戶得以安全疏散。

甄逸海表示，在疏散住戶的過程中未見明火，只有牆內冒出濃煙，也沒有發生爆炸，因此判斷著火點應該在牆內，可能是牆內電線短路；「因為二樓和三樓是木質結構，所以火勢蔓延很快；雖然金滿庭餐廳沒有過火，現在建築已經幾乎全毀，救火時消防隊也將餐廳的天花板砸爛，這家餐廳短期內重開已沒有可能，我們需要另租地方才能重新開業。」

曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（記者和釗宇／攝影）

起火建築內部已經完全燒毀，消防局稱拆除恐不可避免。（記者和釗宇／攝影）

起火建築周邊建築也被波及，旁邊的永發大廈寫字樓有辦公室牆壁被熏黑，大廈暫停營業；家住勿街(Mott St)14號的李先生雖然起火時不在家裡，但因住所正對起火建築背面，消防局不得不將他家門砸開滅火；李先生說，雖然家裡沒有過火，但也被消防員噴水有些損毀，還需要換門鎖。

曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（市警提供）

這已經是華埠半個月內的第二場嚴重火災；上月15日凌晨，茂比利街(Mulberry St.)80號的一棟六層住宅發生大火，一對年齡分別為91歲和52歲的華裔 母子死亡，另有四人受傷。

曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）