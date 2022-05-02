紐約5區單車遊 3.2萬騎士馳騁40哩

新冠疫情 爆發兩年多來首度恢復大規模舉行的「紐約五區單車暢遊」(TD Five Boro Bike Tour)1日盛大舉行，吸引了3萬2000名單車愛好者參加，騎行五大區，馳騁40哩。晴朗的天氣，適宜的氣溫，開放的車道和大橋，熱情的觀眾，都讓紐約市的單車騎士們直呼過癮。

「紐約五區單車暢遊」自1977年開始舉辦，每年都能吸引超過3萬人參加，今年是第44屆；疫情爆發的2020年，活動被迫取消；去年雖然恢復舉行，但受疫情影像，規模大為縮小。

第44屆紐約五區單車暢遊，參與者在街道暢快騎行。(記者胡聲橋╱攝影)

活動起點設在曼哈頓 下城的砲台公園(The Battery)，騎行者從砲台公園北上，穿過中央公園，然後過河進入布朗士區，騎行一段後，折返進入曼哈頓，沿曼哈頓東側羅斯福高速公路南下，在皇后大橋向東進入皇后區，再往南進入布碌崙 (布魯克林)，直至布碌崙南部連接史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)，終點在史泰登島東北角。

第44屆紐約五區單車暢遊，參與者在街道暢快騎行。(記者胡聲橋╱攝影)

嵐山跑步俱樂部的戴冕，不僅喜歡跑步，也喜歡騎單車；他這次在單車後面加掛了一個車斗，帶著六歲的女兒一起騎車遊紐約。

戴冕說，因為這不是比賽，所以大家的心情都比較輕鬆，是抱著旅遊的心情來的，騎快騎慢隨意，這個活動特別適合家庭成員共同參與，她女兒就玩得很開心。他在活動中看到了各種各樣的單車，有兩人共騎的，也有三人共騎的，還有像踩橢圓機那樣騎自行車的。途中，還有人停下來，從路邊攤販那裡買啤酒喝，喝完了繼續前進，大家都很享受。

「平時一些高速路、橋樑對自行車都是關閉的，一年裡面只有這一天對單車開放」，戴冕說，人們騎著單車，可以通行無阻地暢遊紐約五大區，這樣的機會實在難得，他非常喜歡；今年是他第一次參加這個活動，但以後還會再來。

五歲華裔小朋友李岩聿，跟著爺爺李陽春、爸爸李傑一起參加單車暢遊，完成全程。(李傑提供)

居住在長島納蘇郡大頸的五歲華裔小朋友李岩聿，跟著爺爺李陽春、爸爸李傑一起參加單車暢遊，全程高能，順利完成；在終點沒能立即領到獎牌，小傢伙有點小失落，還哭了鼻子；不過主辦方說隨後會把獎牌寄到家中，他頓時破涕為笑。