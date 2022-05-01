「中國警察」詐騙案捲土重來 布碌崙華男上當

手機詐騙在布碌崙華社仍經常發生。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀華裔民眾，近日再接到不法分子冒充「中國警察 」的詐騙案，對方直指華男 違反了當地法規將面臨控罪，但只要給錢就能撤銷指控；華男震驚之下將1萬多元匯給對方位於中國的銀行帳戶，事後才發現上當。

根據市警62分局消息，居住在Bay Parkway大道交84街的28歲華男，於4月20日向警方報案，表示十天前接到一名陌生男子的電話，先是叫他更新PayPal帳戶資料；隨後他又接到第二通電話，男子自稱代表中國一家銀行的警察，指他違反了當地的條約，將面臨金融相關的控罪。

對方在電話中向華男表示，若不按照指示支付罰款就會被逮捕，受害華男來不及多想，就從大通銀行(Chase Bank)將一筆1萬7000元的款項，電匯到對方指定的一家中國銀行帳戶；後來對方再也沒有聯繫，受害者思考一番後才發覺上當，於是到警局報案。

此外一名居住在20大道交77街的41歲華男，也向警方通報了一宗不尋常的詐騙案；一名不法分子持假的中國護照，在布魯克林Castle Hills的大通銀行內，成功將當事人一筆7萬元積蓄，轉到富國銀行(Wells Fargo)的帳戶；受害者4月19日打開銀行手機 APP時，才發現少了一筆錢，警方已獲得相關的資料，正在調查中。

除以上案件外，班森賀華社仍頻繁發生身分盜竊案，一名58歲華男報警，表示竊賊利用他的身分申辦信用卡，到目標百貨(Target)購物，刷卡512元；另一名54歲華男的身分則是被用來在Verizon手機公司開設戶口，欠下3000元的手機費用；另還有一名32歲華男手機SIM卡被人調包，不法分子因此獲得他的個人信息，從他的大通銀行帳戶盜走4499元存款。