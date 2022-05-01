不滿被怠慢 非裔女打傷手機店華裔女員工

布碌崙班森賀一間華人經營的手機店日前發生攻擊案，一名華裔女員工遭顧客襲擊。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一間華人經營的手機 店日前發生攻擊案，一名華裔女員工因店內正忙碌，讓非洲裔女顧客稍等片刻時，對方感到被怠慢而大打出手；消息指出，該名顧客當下直接發狂，拿起櫃檯上的手機丟向該名員工，其前額遭擊中流血。

市警62分局紀錄顯示，該案發生於4月19日，在86街1981號的「Metro PCs」手機店內，非洲裔女子茶奎拉(Gilsaint Chaqueera)於下午時分進入店內，向員工展示一架新買的手機，要求店員為她解碼。

當時店內忙碌，22歲的女員工叫她稍等片刻，可茶奎拉直接變了臉色，生氣地拿起櫃檯上的手機丟向員工；受害者沒來得及閃躲，手機砸向她的前額，造成破皮流血、紅腫，茶奎拉繼續在店裡撒野一陣後才沿著86街西向逃逸，受害者立即報警。不久後，62分局警員抵達現場截取監控錄像，成功在附近區域逮捕茶奎拉。

另外，位於P大道382號的雜貨店於4月20日也發生一起攻擊案，一名19歲的亞裔 男子在店內與28歲的西語裔員工發生爭執，亞裔男直接挑釁員工出去打架，員工回應：「我比你年長，不想跟你打架」；亞裔男後來離開現場，但埋伏在店門口處，手指套上指節銅套(Brass Knuckles)，趁員工出來時朝他頭部揮了兩拳。

該名員工遭受皮外傷，但無性命危險；警方目前正在尋找該名亞裔男協助調查，呼籲知情民眾提供線索。