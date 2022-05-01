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來往拉瓜地亞機場 Q70路巴士即日起免費

編譯孫梁／綜合30日電
5月1日起，MTA的Q70路特選巴士將免費搭乘。(取自拉瓜地亞機場推特)
5月1日起，MTA的Q70路特選巴士將免費搭乘。(取自拉瓜地亞機場推特)

從5月1日開始，大都會運輸署(MTA)的Q70路特選巴士(SBS)將對所有人免費，Q70路是開往拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)及機場的巴士。

霍楚州長上月在MTA理事會的會議上宣布免費時說：「我認為免費政策很有意義，Q70路對許多乘客是來往機場的換乘車，搭乘Q70路是很好的選擇，從拉瓜地亞機場到下一個車站只需10分鐘。」

使用捷運卡(MetroCard)的人如果從地鐵或其他巴士換乘Q70路，在兩小時內可免費換乘，但需先在站台的自動售票機獲取小票，拿小票不會額外收費。如今在新政策出台後，所有人均可免費乘坐Q70路巴士。

霍楚提到了拉瓜地亞機場的快線輕軌(airtrain)，說：「自5月1日開始，Q70路將暫停收費，我們將開始快線輕軌的替代交通進程。」

斥資20億元的快線輕軌工程是連接紐約市與拉瓜地亞機場，在受到民選官員的批評和社區與環保組織提出法律訴訟後，去年秋天遭到擱置；擱置後紐新航港局(Port Authority)發表聲明表示，他們在考慮替代快線輕軌交通的其他方案。

拉瓜地亞機場 霍楚 MTA

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