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李榮恩選州眾議員 黃敏儀背書

記者張晨／紐約報導
黃敏儀(左五)華埠孔子像前背書李榮恩(中)參選。(記者張晨/攝影)
黃敏儀(左五)華埠孔子像前背書李榮恩(中)參選。(記者張晨/攝影)

紐約市議員黃敏儀(Sandra Ung)30日在曼哈頓華埠孔子銅像前，背書第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)；稱紐約需要更多亞裔女性參政，代表自己所熟悉的社區，她們將更為民心所向，了解社區並深入社區，切實為選區民眾謀求福利。

(影音來源：記者張晨)

李榮恩表示，做為一位有四歲、六歲及十歲的三個女兒的母親，她住在金融區(Financial District)將近15年，對華埠社區充滿感情，認為當下是一個非常重要的時刻，即亞裔族群需要崛起和騰飛，「我們需要代表，需要在政府和主流社會發出自己的聲音，而且是真正有影響力的聲音。」

李榮恩指出，兩周前她因為反華埠監獄示威被捕，是想用實際行動反對任何形式的歧視，「40多年前，當監獄第一次在華埠建立時，當時的紐約市長說，因為你的居民不投票，所以你沒有話語權；沒想到這種赤裸裸的種族歧視，時至今日仍在上演。」

黃敏儀表示，李榮恩能再度競選是因為她服務華埠和下東城的成績斐然；而亞裔中尤其是女性，必須在政府中握有權力，這樣才能真正影響亞裔社區的政策走向。

「她們更具耐心和親和力，且能從不同角度解讀問題。」黃敏儀說，女性民選官員將更為民心所向，切實從選區民眾利益出發謀求福利。

背書後，李榮恩又前往孔子大廈局與耆老居民交流， 她表示，如果當選，「我將確保華埠社區有足夠的資源確保安全，重振小商業者，也為長者和老人中心帶來更多資源；我也將力爭保留特殊高中入學考試，讓努力學習的學生有接受優質教育的機會。」

華埠 亞裔 種族歧視

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