霍楚年增9500萬預算 加強防自殺熱線

州府未來兩年增9500萬預算，加強988防自殺求救熱線服務。(記者張晨/攝影)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布，在未來兩年內，將在州預算 中增加9500萬元經費，用於實施防自殺求救熱線服務；為今年7月的正式開通、挽救生命做好準備。

霍楚表示，聯邦藥物和毒品濫用及精神心理健康服務局(Substance Abuse and Mental Health Services Administration)在日前已正式為紐約州撥款720萬元，以幫助加強呼叫中心的響應水平。

目前該熱線正處於轉型階段，原本的號碼為(800)273-8255；但霍楚表示，求助者打通後還要轉到危機處理中心，許多人在等待期間的心理防線已經趨於崩潰。

聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission)最近一致決議更規定了電話公司需設定988的簡訊功能，所以從今年7月16日開始，凡打電話或傳簡訊到「988」的人，將直接與專業「全國自殺防治生命線」心理輔導員對話，全國180個熱線電話中心的輔導員會傾聽來電。

霍楚還指出，AT&T、T-Mobile和威瑞森(Verizon)三大電話公司已開始支援「988」系統，部分地區也許已經生效，但目前仍需時間。

在此之前，紐約州已經通過了3500萬元2022至2023年的預算，以擴大和提高該呼叫中心的響應能力；州府也將在接下來的兩年中繼續增加9500萬元，盡最大努力挽救生命。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新數據，全國每11分鐘就有一人自殺死亡，自殺是10至14歲和25至35歲齡段的第二大死亡原因。

物質濫用和心智健康服務局的調查數據也顯示，在18歲及以上的成年人中，4.9%的人有過嚴重的自殺想法，1.3%制定了自殺計畫，0.5%在過去一年試圖自殺；而這一比例在12至17歲的青少年中更高，有12%的人有過嚴重的自殺想法，5.3%有過自殺計畫。