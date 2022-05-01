疫情、通膨衝擊 紐約計程車喊漲

紐約市傳統計程車行業在新冠疫情與網約車的競爭下逐漸沒落。（Getty Images）

新冠疫情 導致通貨膨脹，加上網約車 的普及使用，對紐約市駕駛傳統的計程車司機帶來衝擊；市議會及相關單位近日研擬，將調漲出租車以及網約車車費，距上次調漲，相隔已有十年。

紐約市於2012年調漲計程車費率，漲幅為17%，此後就再無變動；目前費率除基本票價外，以每小時超過12哩的時速，每行駛一哩的五分之一時段開始加0.5元，若低於該時速則每分鐘加價0.5元。

市出租車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)表示，新冠疫情造成計程車行業的沒落，第一波疫情襲擊紐約市時，約有2000輛計程車停止服務，但在大環境變動以及網約車盛行之下，造成傳統計程車生意受創，目前已累積到6500輛計程車不再提供服務。

為了因應通貨膨脹、油價調漲，當局擬於本月23、24日討論漲價議題，同時也會一併考慮調漲網約車優步(Uber)、Lyft的車費。

TLC代理主席Ryan Wanttaja表示，目前還不確定調漲幅度，但當局一定會聽取公眾的意見、致力於重振計程車行業；強烈建議司機、利益相關者參與公聽會，發表意見。

然而，計程車工人聯盟執行長狄賽(Bhairavi Desai)表示，網約車為與計程車競爭，不惜降低車費，進一步將傳統計程車擠出市場；降低競爭後又將價格調漲上來，認為市府應制約網約車，以固定費率向顧客收費。

他認為調漲計程車價格，將鼓勵在疫情間退出的計程車司機，再度重新工作，但另一方面也一定要限制網約車，特別是優步宣布以派遣多元化網約車，做為新營業模式，更要禁止其收取低於計程車按里程跳表的費用；「跳表費率(對計程車而言)是神聖的存在，若要討論漲價，就必須從這個點上說起。」

華人電召車 司機林先生表示，電召車收取的費用本來就比普通計程車來得便宜，若計程車、網約車調漲價格，可能轉向電召車的顧客會多一點。

不過林先生也說，電召車主要面向華人市場，其他族裔民眾不太使用電召車，影響力度將端看計程車和網約車漲幅而定。

他表示，華人電召車競爭也相當激烈，電召車司機比以往來得多；另因收取固定費率，交通擁堵耗損比以往更多的燃料，導致到手的錢少了，「現在也不好做。」