紐約自行車暢遊 1日多路段全天封閉

「紐約市五區自行車暢遊」回歸，五區主要路段全天封閉。(本報檔案照)

「紐約市 五區自行車暢遊」(TD Five Boro Bike Tour)將在5月1日登場，當日五大區多個路段將為實施封路，民眾出行應提前規畫、預留時間，以免受到影響。

當天封路的主要路段包括曼哈頓 東側羅斯福高速公路(FDR Drive)、布碌崙(布魯克林)-皇后區 高速路(Brooklyn-Queens Expressway)、郭德華皇后區大橋(Ed Koch Queensboro Bridge)以及史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)；封閉時間將從早上7時開始直到晚7時活動結束。

「紐約市的未來就在單車之上。」市長亞當斯(Eric Adams)一封針對該活動的聲明中表示，該活動將鼓勵民眾騎車出行，促進身體健康的同時，減少擁堵和溫室氣體排放。

該活動自1977年開始以來，每年都吸引超過3萬人參加；而今年是疫情後第二年舉辦，去年因疫情影響不得不縮減了人數，但今年預計有3萬2000名騎手參加。

參與者將從曼哈頓下城砲台公園出發(Battery)到布朗士，再沿羅斯福高速公路騎過郭德華皇后區大橋，然後進入阿斯托利亞(Astoria)，然後向南繼續一路穿貫穿布碌崙，最終穿過維拉札諾大橋完成完成暢遊。

大都會運輸署(MTA)鼓勵騎行者乘坐長島鐵路(LIRR)和北方鐵路(Metro-North)進入曼哈頓，但不建議從富爾頓街(Fulton Street)、華爾街(Wall Street)、公園廣場(Park Place)、雷克托街(Rector Street)或白廳街(Whitehall Street)出站，因為這些車站不具備承載大量單車的條件。

「紐約市五區自行車暢遊」由非營利組織「Bike New York」及市交通局(DOT)聯合舉辦，道明銀行等企業贊助；「Bike New York」從活動收益中，每年為缺乏服務和資源的社區，提供成千上萬名兒童和成人免費的自行車及教學，為目前全美最大的免費自行車教育計畫。