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槍擊案頻傳 亞當斯召集紐約市警分局長開會：全力打擊犯罪

記者張晨／紐約報導
紐約市長亞當斯召集全市警分局長開會，強調打擊犯罪及槍枝暴力迫在眉睫。(取自市長辦公室)
紐約市長亞當斯召集全市警分局長開會，強調打擊犯罪及槍枝暴力迫在眉睫。(取自市長辦公室)

在紐約市槍擊案頻發之際，市長亞當斯(Eric Adams)30日在曼哈頓市警總局召集五大行政區所有分局指揮官，要求每人分別就如何遏止各自管轄巡邏區的犯罪率上升，提出三個構想；同時討論參與度、生活質量以及智能警力部署等議題。

消息人士指出，此次會議不同於常規的犯罪統計通報會(CompStat)，因為會議由亞當斯主持，而不是市警高層的例行「質詢」；會議意在交流及改變現有執法方式，而不是單由指揮官來「匯報」有關犯罪率上升的問題；當天的會議討論事項包括了清除街頭遊民營地、犯罪統計、生活質量相關的民眾投訴以及政風工作。

會上亞當斯和與會者重點討論了28日下午在皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)街頭發生的槍擊案；其中出身於「勤勞華裔家庭」的14歲的華裔學生劉凱琳(Kaitlyn Lau，音譯)在槍擊案中意外中彈；警方當日證實，她雖脫離生命危險，但已癱瘓。

槍手疑為幫派1400 Crew成員，在一群高中生放學後對他們大聲喊叫並開槍掃射，導致除劉凱琳以外的另兩名男生─18歲的卡爾基(Ahmed Khalji)和康奈利(Rikhai Connelly)也中彈。

29日上午，曼哈頓東村在光天化日之下也發生一起槍擊案，一男子在靠近C大道的東四街被槍殺，目前仍無人被捕；該兩起案件的接連發生，為會議的舉行增加緊迫性。

參加會議的消息人士說，亞當斯著力整合全市犯罪動態，以制定夏季警力計畫以及如何布控人力；非法槍枝的收繳和相關人員及組織的監控，仍為市警工作重點。

「紐約人有權利憤怒、有權利期待更多、有權利感到安全，你要知道紐約正竭盡全力地想要保護你的安全；照顧你和家人和那些需要幫助的人。」亞當斯日前在他上任100天的市長演講中說。

根據市警最新統計數據，與2021年相比，今年全市幾乎所有類別的犯罪指數都上升，總體增長了42.8%。

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