2遊民地鐵軌道行走被撞死 去年多達1267人闖入、68死

紐約地鐵29日在曼哈頓上西城撞死一對擅闖地鐵軌道的男女；圖為警方日前在曼地鐵站執勤時拘捕犯罪嫌疑人。(Getty Images)

紐約市 越來越多人天不怕地不怕在地鐵軌道上行走，或是被推落鐵軌，常導致車行中斷、延誤，甚至釀成致命悲劇；29日曼哈頓地鐵隧道又傳不幸，一男一女兩名遊民 在隧道中行走時被地鐵列車撞死，短短兩周內第二次發生類似事故。

紐約市警表示，29日上午10時30分左右，一輛南行車駛向漢密爾頓高地(Hamilton Heights)的百老匯大道/西 145街地鐵站 時，一對男女走在鐵軌上被撞，當場死亡。

4月20日，兩名遊民殘缺不全的屍體在布碌崙的Sutter Avenue-Rutland road車站鐵軌上被工作人員發現，顯然是被早些時候的車撞到。

陸續有人提議紐約市比照巴黎和香港等城市，使用安全屏障，但因成本高昂、地鐵站陳舊，被視為不切實際。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)提到40歲華女高慧民(Michelle Aylssa Go)日前遭遊民推下地鐵鐵軌而喪生的事故時說，軌道上的人數正在增加，原因很多。

大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)說，華女1月被推落軌道致死事故後，承諾在三個車站測試月台安全屏障門。

根據2月軌道侵入工作組(February Track Trespassing Task Force)報告，2019年到2021年，軌道闖入大增20%， 2021年1267人闖入；200起導致撞車、68起死亡。

至於闖入原因，1月160起事件中，79起是自願闖入，40起歸因於精神疾病或情緒失常、9起自殺、 4起遇襲。

去年，沿著曼哈頓勒辛頓大道(Lexington Avenue)的西4街、時報廣場/42街和125街地鐵站的軌道闖入數量最多。

開車20多年的52歲男子杰弗里斯 (Rodney Jeffries) 說，很多人在鐵軌上逃避警察、有人因急著到下一站而在鐵軌上行走、還有人橫跨軌道，從這一邊月台走向另一邊。

數據顯示，3月紐約地鐵發生18起重大事故，至少50輛列車因軌道有人而延誤，事故數量創下2018年底以來的最高月紀錄。