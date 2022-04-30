我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

2遊民地鐵軌道行走被撞死 去年多達1267人闖入、68死

編譯周芳苑／綜合29日電
紐約地鐵29日在曼哈頓上西城撞死一對擅闖地鐵軌道的男女；圖為警方日前在曼地鐵站執勤時拘捕犯罪嫌疑人。(Getty Images)
紐約地鐵29日在曼哈頓上西城撞死一對擅闖地鐵軌道的男女；圖為警方日前在曼地鐵站執勤時拘捕犯罪嫌疑人。(Getty Images)

紐約市越來越多人天不怕地不怕在地鐵軌道上行走，或是被推落鐵軌，常導致車行中斷、延誤，甚至釀成致命悲劇；29日曼哈頓地鐵隧道又傳不幸，一男一女兩名遊民在隧道中行走時被地鐵列車撞死，短短兩周內第二次發生類似事故。

紐約市警表示，29日上午10時30分左右，一輛南行車駛向漢密爾頓高地(Hamilton Heights)的百老匯大道/西 145街地鐵站時，一對男女走在鐵軌上被撞，當場死亡。

4月20日，兩名遊民殘缺不全的屍體在布碌崙的Sutter Avenue-Rutland road車站鐵軌上被工作人員發現，顯然是被早些時候的車撞到。

陸續有人提議紐約市比照巴黎和香港等城市，使用安全屏障，但因成本高昂、地鐵站陳舊，被視為不切實際。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)提到40歲華女高慧民(Michelle Aylssa Go)日前遭遊民推下地鐵鐵軌而喪生的事故時說，軌道上的人數正在增加，原因很多。

大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)說，華女1月被推落軌道致死事故後，承諾在三個車站測試月台安全屏障門。

根據2月軌道侵入工作組(February Track Trespassing Task Force)報告，2019年到2021年，軌道闖入大增20%， 2021年1267人闖入；200起導致撞車、68起死亡。

至於闖入原因，1月160起事件中，79起是自願闖入，40起歸因於精神疾病或情緒失常、9起自殺、 4起遇襲。

去年，沿著曼哈頓勒辛頓大道(Lexington Avenue)的西4街、時報廣場/42街和125街地鐵站的軌道闖入數量最多。

開車20多年的52歲男子杰弗里斯 (Rodney Jeffries) 說，很多人在鐵軌上逃避警察、有人因急著到下一站而在鐵軌上行走、還有人橫跨軌道，從這一邊月台走向另一邊。

數據顯示，3月紐約地鐵發生18起重大事故，至少50輛列車因軌道有人而延誤，事故數量創下2018年底以來的最高月紀錄。

紐約地鐵29日在曼哈頓上西城撞死一對擅闖地鐵軌道的男女；圖為警方在曼地鐵站執勤。...
紐約地鐵29日在曼哈頓上西城撞死一對擅闖地鐵軌道的男女；圖為警方在曼地鐵站執勤。(Getty Images)

地鐵站 紐約市 遊民

上一則

新鮮草原槍案兇嫌照片公布 高中繳20件違禁品

延伸閱讀

地鐵槍擊案 檢方駁被告律師：FBI探員未不當取證

地鐵槍擊案 檢方駁被告律師：FBI探員未不當取證
紐約地鐵槍擊案兇嫌律師 控FBI不當取證

紐約地鐵槍擊案兇嫌律師 控FBI不當取證
曼哈頓地鐵站鎚擊華男非裔嫌 被控多項仇恨重罪

曼哈頓地鐵站鎚擊華男非裔嫌 被控多項仇恨重罪
強擄22歲華女意圖性侵 法拉盛變態遊民慣犯落網

強擄22歲華女意圖性侵 法拉盛變態遊民慣犯落網
遊民小屋的創意和愛心

遊民小屋的創意和愛心

熱門新聞

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

2022-04-23 07:29
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

2022-04-28 12:09
照片中的男子，涉嫌在紐約法拉盛地鐵欲強擄22歲華女性侵。(擷自推特)

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

2022-04-26 14:25
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

2022-04-27 19:11
兇嫌勃訥拉(左)和被害人蓋兒(右)。(取自臉書)

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

2022-04-25 10:10
61分局警員向華人耆老報告近來頻發的犯罪活動。(記者顏潔恩/攝影)

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

2022-04-28 07:51

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子