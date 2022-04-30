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新鮮草原槍案兇嫌照片公布 高中繳20件違禁品

記者張心／紐約報導
四名嫌犯涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）
四名嫌犯涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）

市警公布皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)高中生遭槍擊事件的兇嫌照片，捕捉到現場的四名非裔男子面向人行道上的學生叫喊，其中一名男子舉槍連射十幾發後迅速開車逃逸；案發地周圍學生因此而緊張不安，29日警方在校內搜出20件違禁防身物品；市長亞當斯(Eric Adams)訂於30日(周六)主持市警高層會議，探討打擊幫派和學生犯罪。

警方表示，目前正在通緝四名嫌犯，他們於28日下午約4時10分在新鮮草原188街64-50號道路旁，故意靠近下課後行走的學生們，並發生爭吵，其中一名嫌犯掏槍多次射擊，造成14歲華裔少女劉凱琳(Kaitlyn Lau, 音譯)頸部中彈，另有兩名18歲的高中生卡爾基(Ahmed Khalji)和康奈利(Rikhai Connelly)被射中左腿和身體，犯案後嫌犯一行人乘坐深灰色轎車沿188街向北方逃逸。

市警消息人士透露，兇嫌疑為幫派1400 Crew成員，兩名中彈的18歲學生中，有一人為既定目標。案發時，一群高中生下課後正結伴前往披薩店，歹徒們出現對著學生們大喊大叫並開槍掃射，導致劉凱琳意外中彈，被送往長島猶太醫療中心，經過緊急手術後，已脫離生命危險；另兩名18歲學生被送往紐約長老會皇后醫院(NYPQ)救治，情況穩定。

此案引發各界關注，市警訂於30日召開高層會議，由市長亞當斯(Eric Adams)主持打擊犯罪的議題，「我們會討論幫派的犯罪計畫究竟目的是什麼，具體到每個社區、幫派之間的矛盾、同學生的關係，細節到究竟在哪些高中會有危險。」前任市警總局總警探羅博伊斯(Robert Boyce)透露，「我們必須掌握案件的來龍去脈，找到問題的本質。」

因為兩名中彈學生就讀於案發地附近法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)，導致大量學生緊張不安，警方在29日的搜查中，繳獲了近20件從該校學生身上沒收的違禁品，包括刀具、電擊槍和胡椒噴霧等。

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