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紐約路面紀念碑 銘記疫期英雄

記者張晨／紐約報導
紐約市設立路面英雄匾，銘記疫情中堅守崗位的城市英雄。(市長辦公室提供)
紐約市設立路面英雄匾，銘記疫情中堅守崗位的城市英雄。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)日前與眾多一線工作者和民選官員、社區人士一起，在曼哈頓下城為城市英雄路面紀念碑揭幕，該碑匾為紀念去年7月「抗疫英雄」大遊行(Hometown Heroes Parade)所設，以銘記過去兩年新冠疫情期間堅守崗位的醫療、應急、教育、交通等多個關鍵行業人員；匾額將一直置於下城「英雄峽谷」(Canyon of Heroes) 路段，接受民眾致敬。

「有很多人需要感謝，也有許多事值得慶祝；為一線工作人員設立路面紀念碑，是我們表達敬意的方式，是這些普通人在紐約市最困難的時刻創造歷史。」亞當斯說，在疫情最嚴重時期，包括護士、公車、地鐵司機、餐廳員工、環衛工人在內的大批一線工人面臨著前所未有的挑戰；正是因為他們的敬業奉獻，全市才得以繼續運作。

位於百老匯大道(Broadway)250號門前路面的這塊花崗岩牌匾只是「英雄峽谷」將設立的200塊碑匾的其中一個。

下城聯盟(Downtown Alliance)主席拉平(Jessica Lappin)表示，曾經有一段時間，人們會在晚上7時敲擊鍋碗瓢盆，感謝一線工作者的貢獻。

「我們的公共事業工人、急救人員、餐廳和藥房工人；我們的醫療、市警和消防隊員；公共交通的駕駛者和協調員們，紐約永遠不會把你們的奉獻視為理所當然。」拉平說，「是你們為我們送信、送孩子，這就是為什麼我們在那個美好的7月7日，用遊行來向你們致敬，就像我們在曼哈頓下城慶祝其他節日一樣；紐約的繁榮和發展，因為你們所有人。」

紐約市設立路面英雄匾，銘記疫情中堅守崗位的城市英雄。(市長辦公室提供)
紐約市設立路面英雄匾，銘記疫情中堅守崗位的城市英雄。(市長辦公室提供)
紐約市設立路面英雄匾，銘記疫情中堅守崗位的城市英雄。(市長辦公室提供)
紐約市設立路面英雄匾，銘記疫情中堅守崗位的城市英雄。(市長辦公室提供)

遊行 亞當斯 疫情

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