殉職消防員出殯 2萬人送別

殉職消防員克萊因出殯，家人強忍悲痛。(美聯社)

消防員克萊因(Timothy Klein)日前在布碌崙(布魯克林)救火時殉職，29日在在皇后區Belle Harbor的聖方濟教堂出殯，數萬人送行，場面莊嚴盛大；克萊因是市消防局第1157名因公殉職的消防員，當日很多人共同回憶了他的生平往事，熟悉的人形容他是低調、善解人意、十分有愛心的人，萬般不捨他的離去。

約2萬人出席克萊因的出殯儀式，與他在同一場救火行動中受傷的消防員也包紮著傷口來到現場，送他最後一程，大批消防員在教堂外排成隊伍；克萊因成為消防員已有六年，同時也是一名木匠，且是「為消防員而戰」(Fight for Firefighters)的一員，生前待人和善，他曾改變長島 一名患有腦性麻痺症12歲男孩的命運。

「他在短暫生命中做出了巨大的成就，做了那麼多的好事」，牧師司偉尼(William Sweeney)表示，原本30日(周六)克萊因將參加好友在同個教堂舉辦的婚禮，可惜他只能以不一樣方式見證，「新婚好友仍將在現場為他舉行追思儀式，用特別的方式懷念並感謝他的付出。」

牧師說，克萊因並不喜歡被關注，現場的大家如此注視著他的照片，估計會讓他感到非常害羞；但克萊因真的是「很棒、很全面的人」，他的父母很出色地養育了一個優秀的兒子，給世界帶來積極的改變，「我們將會與你同在，現在和永遠都是，不會忘記。」

市長亞當斯 (Eric Adams)表示，克萊因的父親同樣身為消防員，經歷了九一一事件，在世貿中心(World Trade Center)遭恐襲坍塌時倖存下來，卻在這時失去了兒子；「他們整個家庭都是美國夢的編織者，穿上制服奔向危險，就算可能沒命返家，也在所不惜；相信我，再來一次的話，克萊因也還是會衝入火場。」

2019年，克萊因為遭遇車禍 身亡的消防員波拉德(Steven Pollard)致了悼詞，不料他們的命運殊路同歸，當日波拉德的家人也來到出殯儀式；克萊因服務的170號消防大隊，在三年內已失去兩名英雄，他也是今年紐約市第二名殉職的消防員。