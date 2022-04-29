長島入室竊案大增 華、韓裔受害最多 檢警聯手提醒

長島納蘇郡近期入屋盜竊案大增，許多華裔和韓裔家庭被盜；圖為納蘇郡一個亞裔聚居的街區。(記者曹健╱攝影)

長島納蘇郡(Nassau County)地方檢察官 辦公室和納蘇郡警察 局，29日聯合發出中文通知，指出近期入室盜竊案急劇增加，許多被盜的房屋為華裔和韓國裔家庭所有，多是被竊賊打破房屋後面的玻璃窗進入，竊賊會帶走他們發現的任何貴重物品，包括保險箱，將它們裝入等候的車輛後逃逸。

納蘇郡檢方和警方提醒民眾採取預防措施，慎防受害。

如果房屋看起來有人居住，竊賊將其作為目標的可能性較小； 當居民離開或將汽車停在車道上時，應保持家中的電燈或電視極處於打開狀態。

如果房屋裝有家庭警報系統，一定要激活它， 不要忽略從警報中收到的警報； 如果認為家中被盜，應立即撥打 911報警。

家中沒人時，要鎖上所有門窗和車庫。

在房子四周安裝視頻監控或警報系統，並確保房屋的後方被攝像頭覆蓋。

如果家中沒有視頻監控或警報系統，可考慮安裝一個，並確保覆蓋房屋後方； 考慮將至少一台攝像機指向家門前的道路，以檢測 竊賊可能使用的任何車輛； 與其安裝運動檢測安全系統，不如安裝一個每周七天、每天24小時記錄的系統。

如果將貴重物品存放在家中，要將它們固定在用螺栓固定在堅硬表面上的保險箱中，不要放在主臥室這樣容易引起竊賊注意的位置。

要保持警惕，注意所在街區的周圍環境，並及時向警方報告可疑人員。

長期不在家的民眾，要定期聯繫鄰居或朋友上門檢查住所。

居民可聯繫納蘇郡警察局，並填寫一份空置房屋報告，告知不在家的具體日期。

檢方鼓勵任何曾經是入室盜竊受害者但未向警方報告的人，向納蘇郡地方檢察官辦公室報告，電話為(516)571-3505；該辦公室有口譯員，以及會說多種語言(包括中文國語和韓語)的助理檢察官。

對於任何報案人，警方和檢方不會詢問移民身分。