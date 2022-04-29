地鐵槍擊案 檢方駁被告律師：FBI探員未不當取證

非洲裔搶手詹姆斯。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵槍擊 案槍手詹姆斯(Frank James)，日前投訴遭聯邦調查局(FBI )探員不當取證，透過辯護律師向紐約東區聯邦法院提出動議，要求檢方提供搜查令以及宣誓書；檢方日前致信給法官，表示通過合規申請獲批抽取被告DNA 血樣，過程中並沒有審問或指示被告簽文件，此動議並不成立。

詹姆斯本月12日早晨在往曼哈頓方向的N車引爆大規模槍擊案，造成29人受傷，其中10人中彈；在逃亡近30小時落網，可能被控恐怖攻擊公共交通系統的聯邦罪名，法官拒絕詹姆斯保釋。

詹姆斯通過辯護律師艾斯娜(Mia Eisner-Grynberg)指出，FBI探員本月26日到獄中向他問話、搜索房間、抽取DNA樣本、並指示他簽署一些文件，代表律師全程不在現場，這些舉動被指侵犯了被告的憲法權利；艾斯娜隨後向法官Roanne L. Mann提出一項動議，提出三點要求檢方向被告公開申請搜查令時呈交的宣誓書、探訪當日詹姆斯簽署的文件內容、以及他所作的陳述。

針對以上的指控，檢方團隊目前也致信向法官作出解釋，表示詹姆斯「誇張化」當日的事發經過；他的DNA血樣是根據司法授權的搜查令而得來，用以申請的宣誓書於本月22日就遞交給聯邦法庭法官布盧姆(Lois Bloom)，辯護律師、甚至民眾都能透過法院網站搜索到，不存在違憲說法。

至於第二和第三點要求，檢方批詹姆斯所作的引出陳述是錯誤的；在採集他DNA的短暫過程中，執法人員並沒有開口問任何問題，也沒有指示他簽署任何文件，檢方手上沒有所謂的被告提供的證詞，因此辯護律師提出的動議「沒有實際意義」。

檢方也指出，詹姆斯還沒有正式被起訴，根據法律他現階段無權訪問「起訴前的證據發現」(pre-indictment discovery)；若被告執意要提出動議來反駁證據，也要等到正式被起訴之後，屆時檢方將做出合理的回應，但目前看來被告提的要求為之過早，希望法官能否決。