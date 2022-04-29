新鮮草原槍擊案 嫌犯連開十幾槍 高中生驚恐奔逃

造成包括華裔女生在內三名青少年中槍的新鮮草原槍擊案發生後，大批警員到場調查。(記者曹健／攝影)

12名紐約市皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的高中生，27日下午4時10分左右在放學回家途中，同路邊停車的疑似幫派 成員的司機們發生了爭吵，遭對方向學生群中開槍掃射，造成一名14歲華裔 少女頸部中彈；嫌犯連開十幾槍後迅速開車逃逸，截止28日尚未落網。

市警總局助理總警司(Assistant Chief)貝爾蘭特(Ruben Beltran)表示，當時兩輛汽車停在了新鮮草原188街64-50號街邊，一群學生正在人行道經過，幾名男子從車上下來，與其中兩名學生交談，不料發生爭執，車上成員突然對著學生們大叫，緊接著一名男子拔槍向這群學生開槍掃射，之後兩車內的所有人都迅速駕車逃逸。

警方消息人士表示，開火的疑為幫派1400 Crew成員，14歲的劉凱琳(Kaitlyn Lau, 音譯)為無辜受累的圍觀群眾。「我聽到十或12聲槍響，從窗外望過去，看到孩子們在跑，有十幾個人，邊跑邊叫，「他們開槍了！」」68歲的目擊者弗雷德里克(Patrice Fredrick)回憶。

皇后區新鮮草原發生街邊槍擊案，三名高中生中彈；警方在案發後在場調查。(記者曹健／攝影)

「此案涉及爭端，所有參與其中的人，都是調查的一部分。」貝爾蘭特說，槍擊案的發生是在兩車停靠路邊，並爆發了言語衝突之後，導致兩名參與爭吵的18歲男高中生卡爾基(Ahmed Khalji)和康奈利(Rikhai Connelly)，一名左腿中彈，另一名臀部中彈，被送往紐約長老會皇后醫院(NYPQ)就醫，情況穩定；14歲華裔少女劉凱琳頸部中彈，被送往長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)，經過緊急手術後，28日已無生命危險。

市警表示，當時共有12名學生放學結伴經過，其中五名女生、七名男生，多數為附近法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)學生。目前該案仍在調查，警方正在全力偵辦，調派額外警力進行全城搜捕。

警方呼籲民眾，若有線索提供者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。